Neue Kooperation stärkt Ausbildung in Psychologie und Psychotherapie

Wiener Neustadt (OTS) -

Die Danube Private University (DPU) und die NÖ Landesgesundheitsagentur (NÖ LGA) haben eine umfassende Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Sie schafft qualitätsgesicherte Praktikumsplätze in Einrichtungen der NÖ LGA und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung qualifizierter Fachkräfte.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die strukturierte Einbindung der Studierenden in den klinischen Alltag – von Diagnostik und Befunderstellung bis zur therapeutischen Mitwirkung unter fachlicher Anleitung. Dadurch wird der Theorie-Praxis-Transfer systematisch gestärkt und frühzeitig fundierte Berufserfahrung ermöglicht.

„Die Kooperation zwischen der Danube Private University und der NÖ Landesgesundheitsagentur ist ein zentraler Baustein unseres Konzepts ‚Ausbildung, Lehre und Forschung NEU‘. Die enge Verzahnung von Universität und Klinik sorgt dafür, dass Wissen nicht nur gelehrt, sondern unmittelbar in der Praxis angewendet und vertieft wird. Unsere Studierenden werden dabei frühzeitig und aktiv in den klinischen Alltag eingebunden – und entwickeln sich so zu den Fachkräften von morgen“, betont Prim. Ass. Prof. Dr. Christian Wunsch, Lehrstuhl für Psychiatrie an der DPU und Vorstand Klinische Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am Universitätsklinikum Neunkirchen.

Praxis in einem starken Gesundheitsnetzwerk

Die Kooperation umfasst die sich in Akkreditierung befindlichen Bachelorstudiengänge Psychologie (BSc) und Psychotherapie (BSc) der DPU sowie die in späterer Folge daran anschließenden Masterstudiengänge. Studierende können ihre Pflichtpraktika künftig in Einrichtungen der NÖ LGA absolvieren – darunter die Universitätskliniken Wiener Neustadt, Neunkirchen und Hochegg sowie das Landesklinikum Baden-Mödling, das als akademisches Lehrkrankenhaus der DPU geführt wird. Damit erhalten sie Einblick in ein breites Spektrum klinischer Tätigkeiten – von Diagnostik und Befunderstellung bis hin zur therapeutischen Mitwirkung unter fachlicher Anleitung. Die Betreuung erfolgt durch qualifizierte Fachkräfte der jeweiligen Einrichtungen.

Land NÖ begrüßt die Zusammenarbeit

Auch die niederösterreichische Landesregierung begrüßt die neue Kooperation ausdrücklich. Die zuständigen Regierungsmitglieder betonen dabei jeweils jene Bereiche, in denen die Zusammenarbeit besondere Wirkung entfaltet – sei es für den Bildungs- und Gesundheitsstandort, für die wissenschaftliche Weiterentwicklung oder für die Versorgung der Bevölkerung:

„Diese Kooperation ist ein weiterer wichtiger Schritt, um Niederösterreich als starken Bildungs- und Gesundheitsstandort weiter auszubauen. Wenn Universität und klinische Praxis so eng zusammenarbeiten, profitieren am Ende alle: die Studierenden, die Einrichtungen und vor allem die Menschen in unserem Land. Wir schaffen damit beste Voraussetzungen für die Fachkräfte von morgen und die Gesundheit unserer Landsleute“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Mit dieser Kooperation verbinden wir akademische Ausbildung, Forschung und klinische Praxis noch enger miteinander. Die Studierenden profitieren von einem Umfeld, in dem Forschung, Lehre und Praxis ineinandergreifen. Das stärkt die Qualität der Ausbildung und eröffnet neue wissenschaftliche Impulse. Damit machen wir Niederösterreich weiter zu einem attraktiven Standort für Wissenschaft und Forschung und für die beste Zukunft unserer Kinder“, so Wissenschaftslandesrat LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

„Für eine moderne Gesundheitsversorgung brauchen wir gut ausgebildete Fachkräfte, die den klinischen Alltag von Beginn an kennenlernen. Die neuen Praktikumsmöglichkeiten in unseren Kliniken schaffen genau das: praxisnahe Ausbildung, strukturierte Betreuung und einen wertvollen Beitrag zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung in Niederösterreich“, zeigt sich Landesrat Anton Kasser überzeugt.

Qualität, Wissenstransfer und klare Rahmenbedingungen

Die Vereinbarung regelt die Bereitstellung von Praktikumsplätzen, definiert Evaluationsprozesse und stellt eine strukturierte Praktikumsbetreuung sicher.

Zugleich eröffnet sie Psycholog*innen und Psychotherapeut*innen der NÖ Gesundheitseinrichtungen die Möglichkeit, in Lehre und Betreuung an der DPU mitzuwirken. Dadurch entsteht ein wechselseitiger Wissenstransfer zwischen universitärer Ausbildung und klinischer Praxis – ein Mehrwert für Studierende, Lehrende und Patient*innen gleichermaßen.

Beitrag zur nachhaltigen Gesundheitsversorgung

Mit der Kooperation setzen DPU und NÖ LGA ein starkes Zeichen für die langfristige Sicherung qualifizierter Fachkräfte im Bereich der psychischen Gesundheit. Die strukturierte Einbindung der Studierenden in den klinischen Alltag fördert nicht nur praxisnahe Kompetenzentwicklung, sondern stärkt auch den Gesundheitsstandort Niederösterreich insgesamt.

„Eine exzellente Ausbildung in Psychologie und Psychotherapie braucht den engen Schulterschluss mit der klinischen Praxis. Mit der NÖ Landesgesundheitsagentur haben wir einen starken Partner gewonnen, der unseren Studierenden hochwertige Praktikumsplätze in einem professionellen und vielfältigen Versorgungsumfeld eröffnet. Diese Kooperation stärkt nicht nur die Qualität der Ausbildung, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Sicherung der psychischen Gesundheitsversorgung in Niederösterreich“, betont DPU-Direktor Robert Wagner, MA.

„Wir freuen uns, dass wir mit unseren Kliniken einen wichtigen Beitrag für die Ausbildung der angehenden Psycholog*innen und Psychotherapeut*innen und damit zur Sicherstellung einer qualitätsvollen Versorgung leisten können. Die Studierenden werden von unseren engagierten Expert*innen bestens betreut und profitieren von deren Wissen und Erfahrung“, ist Mag. jur. Dr. med. Elisabeth Bräutigam, MBA, überzeugt.