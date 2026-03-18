- 18.03.2026, 10:56:03
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ÖAMTC: Spritpreisbremse "kein großer Wurf"
Zehn Cent pro Liter – Club hätte sich größere Entlastung erhofft
Die Bundesregierung hat heute ihren Vorschlag für eine "Spritpreisbremse" präsentiert. Martin Grasslober, Leiter der ÖAMTC-Verkehrswirtschaft: "Es ist positiv, dass die Regierung versucht, die Preise zu reduzieren. Im Sinne der Konsument:innen hätten wir uns aber eine größere Entlastung erhofft." Der Mobilitätsclub fordert bereits seit längerem eine Senkung der Mineralölsteuer und war – sofern die Versorgung sichergestellt ist – auch einer Margenregulierung nicht abgeneigt. "Eine Preisreduktion um durchschnittlich zehn Cent pro Liter ist angesichts der aktuellen Spritpreise letztlich jedoch kein großer Wurf", kommentiert Grasslober abschließend.
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