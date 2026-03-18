Wiener Töchtertag 2026: Chancen nutzen, um Möglichkeiten kennenzulernen - noch bis 31. März anmelden!

Wien (OTS) -

Am 23. April heißt es wieder: Zukunft entdecken! Der Wiener Töchtertag lädt Mädchen und junge Frauen ein, Berufe abseits traditioneller Rollenbilder kennenzulernen – die Anmeldung läuft noch bis 31. März.

„Am Wiener Töchtertag können Mädchen und junge Frauen erleben, dass ihnen in ihrer Zukunft alle Wege offenstehen. Die Mädchen in unserer Stadt dürfen sich nicht durch überholte Rollenbilder in ihrer Berufswahl einschränken lassen. Neues entdecken, ausprobieren und den eigenen Interessen folgen – denn Wien ist eine Stadt der Mädchen!“, so die Initiatorin des Wiener Töchtertags, Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Rund 300 Wiener Unternehmen öffnen auch in diesem Jahr ihre Türen für den 25. Wiener Töchtertag. Schülerinnen von der 1. Klasse Mittelschule oder Gymnasium bis zur Matura haben die Möglichkeit, einen Tag lang in zukunftsorientierte Berufe hineinzuschnuppern. Die Anmeldung ist noch bis 31. März unter www.toechtertag.at möglich.

Ziel des Aktionstages ist es, Mädchen und jungen Frauen Berufe abseits der gängigen Rollenklischees aufzuzeigen, insbesondere in den Bereichen Technik, Digitalisierung, Handwerk und Naturwissenschaften. Diese Branchen bieten gute Verdienstmöglichkeiten und vielfältige Aufstiegschancen, dennoch sind Frauen dort nach wie vor unterrepräsentiert. Am Wiener Töchtertag können Mädchen und junge Frauen daher frühzeitig verschiedene Berufsfelder entdecken und neue Perspektiven gewinnen.



Töchtertag KIDS und MINI

Beim Töchtertag KIDS für Volksschulen sowie beim Töchtertag MINI für Mädchen im letzten und vorletzten Kindergartenjahr werden Kinder spielerisch an das Thema Berufswahl herangeführt. Gemeinsam mit ihren Lehrkräften oder Pädagog*innen besuchen sie für rund zwei Stunden eine Institution oder ein Unternehmen und tauchen dort in unterschiedliche Arbeitswelten ein. Ob in der Werkstatt, bei der Erkundung von Pflanzen und Tieren im Freien oder im Forschungslabor, die Mädchen können erste praktische Erfahrungen sammeln und sich in den verschiedensten Rollen ausprobieren.

Online-Anmeldung noch bis zum 31. März

Interessierte Schülerinnen ab der 1. Klasse Mittelschule oder Gymnasium bis zur Matura aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland können sich noch bis 31. März online anmelden, um einige Stunden in einem Unternehmen zu verbringen. Der Wiener Töchtertag ist eine schulbezogene Veranstaltung. Die Teilnehmerinnen sind für diesen Tag von der Schule entschuldigt.

Zur Online-Anmeldung: www.toechtertag.at/unternehmen-kennenlernen

Einige spannende Programmpunkte:

Austrian Institute of Economic Research / Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO): Wie groß ist der Klima-Fußabdruck deiner Urlaubsreise?

PCS IT-Trading GmbH: IT hautnah erleben

RAG Austria AG: Gestalte die Zukunft der Energie

wohnfonds_wien: Mädchen bauen Stadt

Der Wiener Töchtertag

Der Wiener Töchtertag ist eine Initiative der Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál und des Frauenservice Wien in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Wien und der Wirtschaftskammer Wien. Die Teilnahme ist für teilnehmende Schülerinnen und Betriebe kostenlos.

Alle Infos unter: www.toechtertag.at