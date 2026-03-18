  • 18.03.2026, 09:25:32
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Nominierungen für Camillo Award 2026 gestartet

Sanitäter:innen-Preis für Qualität und Innovation im österreichischen Rettungsdienst – Einreichfrist bis 31. Mai 2026

Linz (OTS) - 

Der Bundesverband Rettungsdienst (BVRD.at) vergibt heuer gemeinsam mit Partnern und Paten bereits zum 7. Mal den Camillo Award, den Preis für Qualität und Innovation im österreichischen Rettungsdienst. Ab sofort können engagierte Persönlichkeiten und Teams nominiert werden. Die Nominierungsfrist läuft bis 31. Mai 2026. Einreichungen sind online unter www.BVRD.at/camillo-award möglich.

Nominiert werden können Sanitäter:innen aller Ausbildungsstufen, die zur Qualität im Rettungsdienst beitragen – unabhängig davon, ob sie beruflich, freiwillig, im Rahmen eines FSJ oder Zivildienstes tätig sind. Darüber hinaus können auch Einzelpersonen und Teams aus Leitstellen, allen Blaulichtorganisationen sowie aus den Bereichen Medizin, Pflege, Medien, Wissenschaft oder IT vorgeschlagen werden.

Ausgezeichnet werden innovative Ideen, überzeugende Projekte und besondere Beiträge zur Weiterentwicklung des Rettungsdienstes in mehreren Kategorien, darunter Ausbildungskonzepte, Innovation & Nachhaltigkeit, Leadership & Management sowie Polizei- und Heeressanitäter:innen. Der Award ist mit 1.000 Euro Preisgeld dotiert und wird vom BVRD.at im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Parlament vergeben.

Der Rettungsdienst lebt von all jenen, die ihn Tag für Tag besser machen. Der Camillo Award sagt: Wir sehen euch. Und wir sagen Danke.

Rückfragen & Kontakt

Bundesverband Rettungsdienst BVRD.at
T: +43 732 205 286 | M: +43 676 912 2819
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bvrd.at

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