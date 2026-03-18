EQOS Energie modernisiert Oberleitungsanlage am Bahnhof Neulengbach

Wien (OTS) -

Umbau auf Quertragwerke im laufenden Bahnbetrieb

Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit durch Erneuerung der gesamten Oberleitungsanlage

4 Millionen Euro Investition in moderne Oberleitungstechnik für die ÖBB Infrastruktur AG

Im Auftrag der ÖBB Infrastruktur AG setzt EQOS Energie am Bahnhof Neulengbach ein umfassendes Projekt zur Modernisierung der Oberleitungsanlage um. Ziel ist die technische Erneuerung und strukturelle Optimierung der bestehenden Fahrleitungsinfrastruktur bei laufendem Bahnbetrieb. Das Projekt ist im Januar 2026 gestartet und soll Ende 2027 abgeschlossen werden.

Anspruchsvolle Oberleitungsmontage im laufenden Betrieb

Das EQOS Energie Profit Center Fahrleitung Österreich verantwortet den Umbau der bestehenden Anlagen einschließlich der Umstellung von Querfeldern auf moderne Quertragwerke. Diese ermöglichen eine klarere statische Trennung der Systeme, wodurch die Störanfälligkeit erheblich gesenkt wird. Eine besondere technische Herausforderung stellt dabei die erstmalige Montage dieser Quertragwerke in der Nacht bei vorhandenen Ober- und Spitzenleitungen dar, da unter beengten Platzverhältnissen und eingeschränkter Sicht höchste Anforderungen an Arbeitssicherheit, Präzision, statische Kontrolle und Koordination mit dem laufenden Betrieb gestellt werden.

Die Umsetzung erfolgt in klar definierten Bauphasen:

Von Januar 2026 bis Juni 2027 werden Vormontage- und Vorarbeiten durchgeführt, teilweise im Rahmen nächtlicher Sperrungen, um den laufenden Bahnbetrieb so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Die Hauptarbeiten finden in geplanten Dauersperren statt - ein Gleis im August 2027, das zweite im Oktober 2027. Anschließend folgen Nacharbeiten sowie die Demontage der Altmasten.

Technische Qualität als Grundlage für stabile Netze

Mit einem Projektvolumen von rund 4 Millionen Euro trägt die Maßnahme wesentlich zur langfristigen Sicherung der Anlagenverfügbarkeit bei. Durch die vollständige Erneuerung der Oberleitungsanlage wird die Störungs- und Ausfallwahrscheinlichkeit deutlich reduziert.

Carsten Kuhle, Geschäftsführer und Leiter der Business Unit Bahntechnik bei EQOS Energie, erklärt: "Die Modernisierung in Neulengbach steht für eine präzise geplante und effizient umgesetzte Oberleitungsmaßnahme unter anspruchsvollen betrieblichen Rahmenbedingungen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Stabilität des elektrifizierten Netzes." Sein für das Profit Center Fahrleitung Österreich verantwortliche Kollege Bernhard Schuller, ergänzt: "Die in der Nacht durchzuführende Montage von Quertragwerken unter Bestandsleitungen erfordert höchste fachliche Kompetenz und eingespielte Abläufe. Unser spezialisiertes Team setzt diese Anforderungen mit maximaler Präzision und Sicherheit um."

Mehr Verfügbarkeit für Region und Bahnverkehr

Für den Kunden bedeutet das Projekt eine nachhaltige Erhöhung der Betriebssicherheit: Weniger Störungen an der Oberleitungsanlage führen zu geringeren Ausfall- und Wartezeiten im Zugverkehr.

Die Strecke ist bereits elektrifiziert - durch die umfassende Erneuerung wird die technische Lebensdauer der Oberleitungsanlage verlängert und die Störungs- und Ausfallwahrscheinlichkeit weiter verringert. Damit stärkt EQOS Energie die Leistungsfähigkeit der Bahninfrastruktur in der Region Neulengbach nachhaltig.

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Über EQOS

Tag für Tag arbeiten bei EQOS rund 1.900 MitarbeiterInnen an über 40 Standorten aktiv am Ausbau und der Modernisierung der Infrastruktur für Energie, Telekommunikation und Schienenverkehr. Somit tragen wir zum Ziel der Klimaneutralität und dem nachhaltigen Wohlstand einer modernen Gesellschaft bei. Als Qualitätsführer und mit dem begehrtesten Team in unserer Branche unterstützen wir KundInnen bei ihren Projekten - von der Planung über die Montage bis zur Wartung. EQOS im Internet: www.eqos-gruppe.com. Aktuelle EQOS-Nachrichten: https://ots.de/YJwK1dhttps://eqos-gruppe.com/pressemitteilung/

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