Hochschule Campus Wien: Campus Lecture „Einen Kaffee auf dem Mond trinken. KI, Ethik und Bias – Anwendungsorientierte Perspektiven”

Wien (OTS) -

Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie unserer Zeit. Doch wie lernen Maschinen? Welche Daten, Modelle und Annahmen prägen ihre Ergebnisse? Wo reproduziert KI bestehende Machtverhältnisse und welche demokratischen sowie machtkritischen Fragen stellen sich dadurch?

Das Forschungszentrum AI, Software and IT-Security und die Abteilung Gender & Diversity Management der Hochschule Campus Wien laden zur Campus Lecture „Einen Kaffee auf dem Mond trinken. KI, Ethik und Bias – Anwendungsorientierte Perspektiven“ ein.

Wann: 25. März 2026, 17.30 bis 19.00 Uhr

Wo: Favoritenstraße 232, 1100 Wien, Festsaal H.-2.02

17.30 Uhr – Begrüßung: HS-Prof.in Mag.a Dr.in Evelyn Süss-Stepancik, Vizerektorin für Lehre und Internationales, Hochschule Campus Wien

17.40 Uhr – Impulsvortrag: DI Dr. techn. Mugdim Bublin, Stiftungsprofessor für Artificial Intelligence der Stadt Wien, Hochschule Campus Wien

18.00 Uhr – Impulsvortrag: Assistant Prof. Dr.x techn. Katta Spiel BSc B.A. MSc, Assistenzprofessur für Criticial Access in Embodied Computing in der HCI Group der Universität Wien

Ab 18.20 Uhr – Diskussion



Anmeldung: Die Teilnahme ist kostenlos und auch online möglich. Um Anmeldung wird gebeten. Weitere Informationen hier.

Bias in KI: Risiken erkennen, Verantwortung übernehmen

Die Veranstaltung verbindet technische Grundlagen des maschinellen Lernens mit ethischen Perspektiven und Fragen struktureller Diskriminierung in der Praxis. Im Zentrum steht die Frage, wie Bias in KI entsteht und welche Auswirkungen er haben kann. Gleichzeitig wird aufgezeigt, wie solche Verzerrungen erkannt, reflektiert und reduziert werden können und welche Verantwortung Hochschulen in Forschung, Lehre und Entwicklung dabei tragen. „Künstliche Intelligenz ist in der Praxis neutral. Sie entsteht aus Daten, Annahmen und gesellschaftlichen Strukturen, die von Menschen ausgewählt, definiert und interpretiert werden. Gerade deshalb müssen technologische Entwicklungen immer auch aus ethischer, gender- und diversitätssensibler Perspektive betrachtet, hinterfragt und in weiterer Folge entsprechend angepasst werden“, betont Teresa Schweiger, Leiterin der Abteilung Gender & Diversity Management an der Hochschule Campus Wien.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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