SPÖ-Seltenheim zu Schimanek: „Rechte Umtriebe in FPÖ kein Einzelfall, sondern System“ – „Kickl-FPÖ kuschelt mit Rechtsextremen“

Wien (OTS) -

Zur rechtskräftigen Verurteilung wegen Wiederbetätigung von Rene Schimanek betont SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim heute, Dienstag: „Rechte Umtriebe sind in der FPÖ keine Einzelfälle, sondern System. Die Kickl-FPÖ kuschelt mit Rechtsextremen, es gibt zahlreiche enge personelle, ideologische und finanzielle Verflechtungen der FPÖ mit der äußerst rechten Szene. Die Liste der FPÖ-‚Einzelfälle‘ mit rechtsextremen, antisemitischen und rassistischen Hintergründen ist elendslang. Klar ist: Der Fisch beginnt auch in der FPÖ am Kopf zu stinken, denn Kickl selbst sucht die Nähe zu Rechtsextremen und hat die rechtsextremen Identitären wörtlich als ‚NGO von rechts‘ und als ‚unterstützenswertes Projekt‘ bezeichnet. Es passt daher ins Bild, dass Kickl weiter auf Tauchstation ist und kein Wort zur rechtskräftigen Verurteilung von Schimanek sagt“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer steht fest: „Die FPÖ ist eine Gefahr für die Demokratie und für Österreich. Mit der FPÖ, die sich immer weiter radikalisiert, ist kein Staat zu machen. In Österreich kuscheln Kickl und die FPÖ mit Rechtsextremen und international ist Trump das große Vorbild der Rechtspopulisten. Während die Kickl-FPÖ ihrem Idol Trump nacheifert, der mit Kriegen und Konflikten die Spritpreise in die Höhe treibt, arbeitet die SPÖ seit Tag 1 in der Regierung für Land und Leute und sagt steigenden Preisen den Kampf an.“ (Schluss) mb/lw