„WELTjournal / WELTjournal +“: „Iran, Israel und die Bombe“ und „Iran – Wirtschaftskrise und Unterdrückung“

Wien (OTS) -

Das „WELTjournal“ zeigt am Mittwoch, dem 18. März 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Dokumentation „Iran, Israel und die Bombe“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.25 Uhr „Iran – Wirtschaftskrise und Unterdrückung“.

WELTjournal: „Iran, Israel und die Bombe“

Während Hunderttausende Menschen auf der Flucht sind, geht der Krieg der USA und Israels gegen den Iran und seine Stellvertreter unvermindert weiter. Auf US-israelische Angriffe und die Tötung ihres Obersten Führers Ajatollah Khamenei reagiert das Regime in Teheran weiter mit Angriffen auf Israel und die US-verbündeten arabischen Golfstaaten. Der Krieg gilt als Eskalation des jahrzehntelangen Schattenkrieges um das iranische Atomprogramm und die iranische Staatsdoktrin der Zerstörung Israels. Das „WELTjournal“ zeigt, wie die beiden stärksten Militärmächte der Region zu Erzfeinden wurden und wie Israel mit allen Mitteln versucht, den Iran an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern. Gestaltung: Miyuki Droz Aramki und Sylvain Lepetit

WELTjournal +: „Iran – Wirtschaftskrise und Unterdrückung“

Das Leben der Menschen unter dem Mullah-Regime im Iran ist geprägt von Wirtschaftskrisen, Entbehrungen, Unterdrückung und Gewalt. Westliche Studien gehen davon aus, dass 70 Prozent der Iraner und Iranerinnen ein Ende des Regimes befürworten. „WELTjournal +“ beleuchtet, unter welchen Einschränkungen und Repressionen die Menschen im Iran leben müssen. Internationale Sanktionen, Misswirtschaft und Korruption haben selbst Grundnahrungsmittel für viele unerschwinglich gemacht. Die mächtige Revolutionsgarde, der bewaffnete Arm des Regimes, schlägt jede Form von Opposition nieder. Allein bei den Frau-Leben-Freiheit-Protesten 2022 und den jüngsten Protesten im Jänner wurden Zigtausende Menschen getötet. Zu Wort kommen junge Regime-Gegner ebenso wie ehemalige Mitglieder der Revolutionsgarde, die Einblicke geben in die ursprüngliche Aufgabe der berüchtigten Elitetruppe: Schutz des Obersten Führers und unerbittliche Verfolgung seiner Feinde. Gestaltung: Maxime Morel