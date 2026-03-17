  • 17.03.2026, 14:40:02
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  • OTS0147

Eurovision Song Contest: Österreich mit Startnummer 25 im Finale

„Head of Delegation-Meeting“ in Wien

Wien (OTS) - 

Heute, am 17. März 2026, fand das „Head of Delegation“-Meeting des 70. Eurovision Song Contest statt. Dabei kamen Delegationsleiter:innen der teilnehmenden Länder nach Wien, wo sie vom Host-Broadcaster ORF und Vertreterinnen und Vertretern der EBU ein Update zu den aktuellen Planungen – von der Stadthalle bis zur Opening Ceremony – erhielten.

Ausgelost wurde dabei auch die Startnummer des Gastgeberlandes Österreich für das große Finale am 16. Mai: Das Los hat entschieden, dass COSMÓ mit „Tanzschein“ den größten Musikwettbewerb der Welt als finaler Act beschließen wird. Unterstützt wurde die Auslosung vom Song-Contest-Maskottchen 2026 Auri, das am kommenden Donnerstag, dem 19. März, beim nächsten ORF-ESC-Medienupdate der Öffentlichkeit präsentiert wird.

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