  • 17.03.2026, 14:25:33
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  • OTS0146

1. Alpines Wasser Festival im Klostertal

Wasser wird von 02. bis 05. Juli 2026 im Klostertal zum Thema

Wandernde auf dem Sonnenkopf im Klostertal
Klostertal (OTS) - 

Vom 2. bis 5. Juli 2026 rückt im Klostertal ein Element in den Mittelpunkt, das die alpine Landschaft seit jeher prägt: Wasser. Beim ersten Alpinen Wasser Festival lädt das Tal dazu ein, Brunnen, Bäche, Wasserfälle und Seen neu zu entdecken – mit einem Programm, das Naturerlebnis, Wissen, Kulinarik und Familienangebote verbindet.

Vier Themenschwerpunkte strukturieren die Festivaltage: Wasser.ERLEBEN, Wasser.KRAFT, Wasser.GENUSS und Wasser.FAMILIE.

Bei Wasser.ERLEBEN stehen geführte Touren und bewusste Naturmomente im Fokus, etwa bei einer gemeinsamen Wanderung zum Masonwasserfall oder bei entspannenden Einheiten am Wasser. Wasser.KRAFT widmet sich der Bedeutung des Wassers als Ressource und Energieträger, unter anderem mit Einblicken in das Spullerseekraftwerk und Hintergrundwissen zu den unterschiedlichen Wasserarten.

Kulinarisch setzt Wasser.GENUSS Akzente: Bei der Klostertaler Genussrallye verbinden sich ausgewählte Wasserplätze mit regionalen Spezialitäten. Für Familien bietet Wasser.FAMILIE ein eigenes Programm mit Spiel-, Forschungs- und Erlebnisstationen – vom gemeinsamen Entdecken bis zum kreativen Mitmachen.

Am Samstagabend wird der Naturbadesee im Almwasserpark Klösterle zur Bühne: Eine Wassershow projiziert Bilder auf eine rund 20 Meter breite Wasserleinwand, die scheinbar über dem Wasser in der Nacht schweben, begleitet von einem Street-Food-Festival mit regionalen Gastronomiebetrieben.

Mit dem Alpinen Wasser Festival schafft das Klostertal ein neues Format, das Gäste wie Einheimische anspricht und die Rolle des Wassers im alpinen Lebensraum aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.

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