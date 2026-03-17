Feierliche Schlüsselübergabe von 27 Wohnungen und 6 Reihenhäusern in Kirchberg am Wagram

St. Pölten (OTS) -

Gestern fand die feierliche Schlüsselübergabe von insgesamt 33 Wohneinheiten in Kirchberg am Wagram statt. „In Niederösterreich haben wir uns das Ziel gesetzt, lebenswerten und leistbaren Wohnraum für unsere Landsleute zu schaffen. Die modernen Wohnungen und Reihenhäuser entsprechen den neuesten technischen und ökologischen Standards und stehen auch durch ihre nachhaltige Energieversorgung exemplarisch für eine zukunftsorientierte Bauweise im geförderten Wohnbau“, so die Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Das Bauvorhaben umfasst insgesamt 27 Wohnungen und 6 Reihenhäuser in der beliebten Rechtsform „Miete mit Kaufoption“. Die Wohnungen bieten eine attraktive Mischung aus 2- bis 4-Zimmer-Typen, die auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner zugeschnitten sind. Die Einheiten sind mit Loggien, Dachterrassen oder Terrassen samt Garten ausgestattet, die zusätzlichen Wohnkomfort und private Rückzugsorte bieten.

Bürgermeister Franz Aigner meint dazu: „Mit dem Projekt Kirchberg VII B setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in der Wohnraumversorgung unserer Gemeinde. Ich danke der GEDESAG für die verlässliche Partnerschaft und gratuliere allen neuen Bewohnerinnen und Bewohnern herzlich zu ihrem neuen Zuhause.“

Weitere Informationen: Büro LR Christiane Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]