  • 17.03.2026, 14:17:32
  • /
  • OTS0144

Feierliche Schlüsselübergabe von 27 Wohnungen und 6 Reihenhäusern in Kirchberg am Wagram

LR Teschl-Hofmeister: Sicheres, leistbares und lebenswertes Wohnen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - 

Gestern fand die feierliche Schlüsselübergabe von insgesamt 33 Wohneinheiten in Kirchberg am Wagram statt. „In Niederösterreich haben wir uns das Ziel gesetzt, lebenswerten und leistbaren Wohnraum für unsere Landsleute zu schaffen. Die modernen Wohnungen und Reihenhäuser entsprechen den neuesten technischen und ökologischen Standards und stehen auch durch ihre nachhaltige Energieversorgung exemplarisch für eine zukunftsorientierte Bauweise im geförderten Wohnbau“, so die Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Das Bauvorhaben umfasst insgesamt 27 Wohnungen und 6 Reihenhäuser in der beliebten Rechtsform „Miete mit Kaufoption“. Die Wohnungen bieten eine attraktive Mischung aus 2- bis 4-Zimmer-Typen, die auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner zugeschnitten sind. Die Einheiten sind mit Loggien, Dachterrassen oder Terrassen samt Garten ausgestattet, die zusätzlichen Wohnkomfort und private Rückzugsorte bieten.

Bürgermeister Franz Aigner meint dazu: „Mit dem Projekt Kirchberg VII B setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in der Wohnraumversorgung unserer Gemeinde. Ich danke der GEDESAG für die verlässliche Partnerschaft und gratuliere allen neuen Bewohnerinnen und Bewohnern herzlich zu ihrem neuen Zuhause.“

Weitere Informationen: Büro LR Christiane Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright