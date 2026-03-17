Einladung zur offiziellen Red Bull Erzbergrodeo Pressekonferenz am Donnerstag, 09. April 2026 mit hochkarätigen Gästen

Enzersfeld (OTS) -

2026 wird wieder ein großartiges Motorsport-Jahr in Österreich – mit der Steiermark als PS-Bundesland Nummer 1. Red Bull Erzbergrodeo-Veranstalter Karl Katoch präsentiert gemeinsam mit dem Red Bull Ring und hochkarätigen Gästen im Rahmen des Steiermark-Frühlings alle Neuigkeiten zur 30sten Jubiläumsausgabe des Red Bull Erzbergrodeo.

30 Jahre Extreme Enduro im grünen Herzen Österreichs. Vom kernigen Endurorennen mit knapp über 300 Startern zum weltweit renommierten World Xtreme Enduro Supreme mit tausenden Teilnehmern aus allen Kontinenten. Es war ein langer Weg, den Karl Katoch mit dem Red Bull Erzbergrodeo in der Region rund um den Steirischen Erzberg seit 1995 gegangen ist. Vom 04. bis 07. Juni 2026 geht das Red Bull Erzbergrodeo in seine 30ste Ausgabe und bietet wieder spektakuläre Motorsport-Action für Teilnehmer und Besucher.

Pressekonferenz mit hochkarätigen Gästen und interessanten Themen

2026 findet die Pressekonferenz nicht wie gewohnt im Cafe Landtmann neben dem Wiener Burgtheater statt, sondern wechselt in die Red Bull Energy Station am Rathausplatz direkt vor dem Wiener Rathaus.

Die Gäste:

Mario Kunasek (Landeshauptmann Steiermark)

Dr. Helmut Marko (Österreichische Motorsport-Legende)

Karl Katoch (Organisator Red Bull Erzbergrodeo)

Heinz Kinigadner (Österreichische Motorsport-Legende & Wings for Life Gründer)

Thomas Überall (Geschäftsführer Red Bull Ring)

Die Themen der Pressekonferenz:

Land Steiermark als Motorsport-Hochburg Österreichs

Motorsportsaison 2026 am Red Bull Ring / Schwerpunkt MotoGP

30 Jahre Red Bull Erzbergrodeo – die Jubiläumsausgabe

Red Bull Erzbergrodeo Exponate auf der Wiener Ringstrasse

Direkt vor dem Cafe Landtmann präsentiert sich das Red Bull Erzbergrodeo mit einem eigenen Ausstellungsbereich, in dem auch langjährige Red Bull Erzbergrodeo Partner vertreten sein werden. Neben den Extreme Enduro Sieger-Motorrädern von KTM können auch der Original Red Bull Erzbergrodeo Land Rover Defender und weitere Fahrzeuge der Red Bull Erzbergrodeo Partner bestaunt werden. „Mit der Präsenz auf der Wiener Ringstrasse präsentieren wir das für Österreich wirtschaftlich und touristisch wichtige Event einem großen Publikum und freuen uns, gemeinsam mit dem gleichzeitig stattfindenen Steiermark Frühling vor dem Wiener Rathaus für Interesse am Red Bull Erzbergrodeo zu sorgen.“, erklärt Karl Katoch. Im Anschluß an die Pressekonferenz laden wir zum Fotoshooting mit den Protagonisten im Ausstellungsbereich vor dem Cafe Landtmann.

Wir dürfen Sie herzlich zur offiziellen Pressekonferenz einladen:

Red Bull Erzbergrodeo 2026 Pressekonferenz

Donnerstag, 09. April 2026

Beginn 09:00 Uhr

Red Bull Energy Station

1010 Wien, Rathausplatz

Um Anmeldung zur Pressekonferenz wird bis Donnerstag, den 02.04.2026 an [email protected] gebeten!

Falls Sie diesen Termin nicht wahrnehmen können, setzen wir gerne eine Kollegin oder einen Kollegen der Redaktion auf die Gästeliste.

Details zum Programm erhalten alle angemeldeten Medienvertreter bis spätestens Dienstag, 07. April.