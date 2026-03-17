  • 17.03.2026, 14:07:04
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  • OTS0141

MQ: Einladung zu Fototermin und Präsentation der neuen Enzis

Wien (OTS) - 

In den Farben „Punschkrapferlrosa“ und „Sodazitrongelb“ zieht am 23. März die „25 Jahre Jubiläums-Edition“ der ikonischen Enzis ins MuseumsQuartier ein. Aus diesem Anlass lädt das MQ am 24. März um 11:00 zu einem Fototermin mit einer besonderen Formation der neuen Enzis.

Anlässlich des Jubiläums 25 Jahre MQ gibt es heuer zwei Enzi-Farben gleichzeitig, nicht zuletzt auch dank der großen Beteiligung von rund 20.000 Stimmen beim Online-Voting.

Infos Fototermin

Datum & Uhrzeit: 24.03., 11:00
Ort: MuseumsQuartier Wien, 1. Stock, MQ Direktion

Fototermin und Präsentation der neuen Enzis

Datum: 24.03.2026, 11:00 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: MuseumsQuartier Wien

Rückfragen & Kontakt

MuseumsQuartier Wien
Anna Lena Schmidt, MA
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
T. +43 1 523 5881 – 1712
M. +43 699 130 60 112
[email protected]

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Anhang

[Dienstag, 24.03.2026, 11:00]

MuseumsQuartier Wien

Rückfragen & Kontakt

MuseumsQuartier Wien
Anna Lena Schmidt, MA
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
T. +43 1 523 5881 – 1712
M. +43 699 130 60 112
[email protected]

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