- 17.03.2026, 14:07:04
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- OTS0141
MQ: Einladung zu Fototermin und Präsentation der neuen Enzis
In den Farben „Punschkrapferlrosa“ und „Sodazitrongelb“ zieht am 23. März die „25 Jahre Jubiläums-Edition“ der ikonischen Enzis ins MuseumsQuartier ein. Aus diesem Anlass lädt das MQ am 24. März um 11:00 zu einem Fototermin mit einer besonderen Formation der neuen Enzis.
Anlässlich des Jubiläums 25 Jahre MQ gibt es heuer zwei Enzi-Farben gleichzeitig, nicht zuletzt auch dank der großen Beteiligung von rund 20.000 Stimmen beim Online-Voting.
Infos Fototermin
Datum & Uhrzeit: 24.03., 11:00
Ort: MuseumsQuartier Wien, 1. Stock, MQ Direktion
Fototermin und Präsentation der neuen Enzis
Datum: 24.03.2026, 11:00 Uhr
Art: Ausstellungen
Ort: MuseumsQuartier Wien
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MuseumsQuartier Wien
Anna Lena Schmidt, MA
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