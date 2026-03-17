Starke Mobilität im Fokus bei Masters of Dirt am 27.06.2026 im Wörthersee Stadion

Klagenfurt (OTS) -

Die ÖBB und Semtainment bündeln ihre Kräfte für ein Event der Superlative: Wenn „Masters of Dirt – Freestyle Firestorm“ am 27. Juni 2026 im Wörthersee Stadion gastiert, trifft spektakuläre Action auf ein durchdachtes, nachhaltiges Mobilitätskonzept.

Motorenlärm, Adrenalin und atemberaubende Stunts, die scheinbar die Gesetze der Physik außer Kraft setzen. Nach über zehn Jahren Pause kehrt die weltweit renommierte Freestyle-Show zurück nach Klagenfurt.

Um allen Gästen eine stressfreie und umweltfreundliche An- und Abreise zu ermöglichen, empfehlen die Veranstalter in enger Zusammenarbeit mit den ÖBB die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Ein besonderes Highlight stellt dabei das ÖBB S-Bahn Nightline-Angebot dar: Verbindungen in Richtung Villach, Spittal-Millstättersee, Hermagor, St. Veit an der Glan und Wolfsberg stehen in der Eventnacht bis 01:30 Uhr zur Verfügung.

Zusätzlich bietet das ÖBB Freizeitticket um nur 14,90 Euro für Erwachsene und 7,90 Ꞓ für Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, am Veranstaltungstag sämtliche öffentlichen Verkehrsmittel in Kärnten uneingeschränkt bis 03:00 Uhr Früh am Folgetag zu nutzen. Damit wird nicht nur auf der Bühne von „Masters of Dirt“ Grenzenlosigkeit zelebriert, auch das Mobilitätsangebot rund um das Event setzt neue Maßstäbe in Sachen Komfort, Flexibilität und Nachhaltigkeit.