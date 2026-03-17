BURGENLAND STROM: österreichweit einzigartige dauerhafte Strompreissicherheit

Eisenstadt (OTS) -

Zehntausende Haushalte, hunderte Unternehmen und Gemeinden sind bereits Mitglieder des Fanclubs Burgenland Energieunabhängig (FCBE). Nun kommt ein zusätzlicher Vorteil für all jene Mitglieder hinzu, die Burgenland Energie Kunden sind: Für diese fällt der Mitgliedsbeitrag ganz weg.

„Im Burgenland ist immer klar: Von Strom, der im Burgenland produziert wird, müssen die Burgenländerinnen und Burgenländer profitieren. Aus diesem Grund haben wir im vergangenen Jahr die Gründung der landesweiten Energiegemeinschaft Fanclub Burgenland Energieunabhängig unterstützt“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Gerade in der aktuellen Energiekrise sei es wichtig, Sicherheit und Stabilität zu geben. „Wir zeigen hier, wie der richtige Weg funktioniert: Keine Einmalrabatte, sondern dauerhafte Preis- und Versorgungssicherheit. Wer sich für BURGENLAND STROM entscheidet, hat einen attraktiven Tarif für ein Jahr fix und für 20 Jahre um 10 Cent pro Kilowattstunde Strom aus Wind- und PV-Anlagen aus dem Burgenland.“ Im vergangenen Jahr habe ein durchschnittlicher Kunde rund 75 Prozent seiner Energie aus der Energiegemeinschaft bezogen. „Unser Ziel ist, dass wir bis 2030 den gesamten Strombedarf auch mit dem Speicherausbau zu 100 Prozent aus dem Burgenland decken“, erklärt der Landeshauptmann.



„BURGENLAND STROM ist ein neues, österreichweit einzigartiges Angebot für alle Burgenländerinnen und Burgenländer. Eine Kombination aus der Energiegemeinschaft ‘Fanclub Burgenland Energieunabhängig‘ und dem neuen Tarif Unabhängig 5.0 um 10 Cent pro Kilowattstunde. Burgenland Energie Kunden erhalten jetzt ohne Mitgliedsbeitrag für die Energiegemeinschaft unseren burgenländischen Wind- und PV-Strom mit 20 Jahren Preissicherheit (ohne Bindung) um 10 Cent pro Kilowattstunde. Die Streichung des Mitgliedsbeitrags für Burgenland Energie Kunden war nach einem Jahr aufgrund des großen Erfolgs möglich. Durch die zehnttausenden Burgenland Energie Kunden im Fanclub konnten wir in der Administration Synergien nutzen“, so Stephan Sharma, CEO der Burgenland Energie. „Den Strom, den wir im Burgenland produzieren, liefern wir über die Partner-Energiegemeinschaft Fanclub direkt an die Burgenländerinnen und Burgenländer nach Hause. Ohne internationale Börsen und Marktpreisschwankungen. Durch die regionale Nutzung über den Fanclub sparen sich die Mitglieder zusätzlich Netzkosten, Steuern und Abgaben. Mit BURGENLAND STROM erhält man volles Kundenservice, langfristige Preissicherheit und hohe Versorgungssicherheit durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Burgenland Energie vor Ort. Das unterscheidet uns von anderen Anbietern, die nicht vor Ort im Burgenland sind, mit Einmalrabatten lockern und in Folge des Iran-Kriegs möglicherweise die Preise erhöhen.“