- 17.03.2026, 12:53:02
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- OTS0119
Termine am 18. März in der Rathauskorrespondenz
- 10.00 Uhr, ÖVP-Pressekonferenz: „Personelle Rochaden, alte Probleme: Wien braucht einen Neustart“ mit Gemeinderätin Sabine Keri, Gemeinderat Lorenz Mayer und Landesparteiobmann Markus Figl (1., Lichtenfelsgasse 7)
(Schluss)
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