„ZIB Talk“ mit Tarek Leitner zu: „Krieg ohne Plan – Wohin führt der Iran-Konflikt?“

Wien (OTS) -

Es ist die dritte Woche im Iran-Krieg, und ein Ende der Eskalation ist nicht in Sicht. Das Regime in Teheran hält sich weiterhin an der Macht und ist militärisch handlungsfähig. Zugleich droht eine langfristige Blockade der strategisch wichtigen Straße von Hormus – einer zentralen Route für den weltweiten Ölhandel. Trump fordert Unterstützung der NATO, doch Europa zögert. Kann der internationale Schiffsverkehr in der Meerenge überhaupt geschützt werden? Und gibt es eine realistische Exit-Strategie – oder droht der Konflikt außer Kontrolle zu geraten? Darüber diskutieren heute, am Dienstag, dem 17. März 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Tarek Leitner im „ZIB Talk“:

Berthold Sandtner

Militäranalyst

Arlette Zakarian

Menschenrechtsanwältin mit iranischen Wurzeln

Ingrid Steiner-Gashi

Leiterin Außenpolitik „Kurier“

Eric Frey

Publizist und USA-Experte „Der Standard“