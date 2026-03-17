  • 17.03.2026, 12:39:04
  • /
  • OTS0114

„ZIB Talk“ mit Tarek Leitner zu: „Krieg ohne Plan – Wohin führt der Iran-Konflikt?“

Heute, am 17. März, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Es ist die dritte Woche im Iran-Krieg, und ein Ende der Eskalation ist nicht in Sicht. Das Regime in Teheran hält sich weiterhin an der Macht und ist militärisch handlungsfähig. Zugleich droht eine langfristige Blockade der strategisch wichtigen Straße von Hormus – einer zentralen Route für den weltweiten Ölhandel. Trump fordert Unterstützung der NATO, doch Europa zögert. Kann der internationale Schiffsverkehr in der Meerenge überhaupt geschützt werden? Und gibt es eine realistische Exit-Strategie – oder droht der Konflikt außer Kontrolle zu geraten? Darüber diskutieren heute, am Dienstag, dem 17. März 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Tarek Leitner im „ZIB Talk“:

Berthold Sandtner
Militäranalyst

Arlette Zakarian
Menschenrechtsanwältin mit iranischen Wurzeln

Ingrid Steiner-Gashi
Leiterin Außenpolitik „Kurier“

Eric Frey
Publizist und USA-Experte „Der Standard“

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright