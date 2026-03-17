Urlaub am Bauernhof stellt Österreichs bestbewertete Höfe in den Mittelpunkt

Salzburg/Wien (w&p) (OTS) -

Urlaub am Bauernhof weist Österreichs bestbewertete Höfe erstmals gesondert aus und rückt damit jene Betriebe in den Mittelpunkt, deren Qualität sich über Jahre hinweg bestätigt. Insgesamt erreichen rund 600 Mitgliedsbetriebe beim TrustYou-Score die höchste Bewertungsstufe 5. Innerhalb dieser Gruppe setzen rund 50 Betriebe ein besonderes Zeichen. Sie halten den TrustYou-Höchstwert 5,0 kontinuierlich und stützen sich dabei auf rund 34.000 authentische Bewertungen aus dem Jahr 2025.

Mit diesem Schritt unterstreicht Urlaub am Bauernhof seine qualitätsorientierte Markenstrategie im Wettbewerb mit gewerblichen Beherbergungsformen. Der TrustYou-Score basiert auf aggregierten Online-Gästebewertungen und macht Qualität transparent vergleichbar. Die besonders stark bewerteten Betriebe belegen damit nicht nur eine hohe Gästezufriedenheit und stabile Servicequalität, sondern auch eine kontinuierliche Performance über mehrere Saisonen hinweg. Damit wird touristische Spitzenleistung nicht nur punktuell, sondern strukturell nachvollziehbar.

Urlaub mit Sinn

Urlaub am Bauernhof steht für eine touristische Angebotsform, die aus der Landwirtschaft heraus entsteht, persönlich, regional verwurzelt und geprägt von echter Begegnung. Wer am Hof urlaubt, erlebt Kreisläufe, Herkunft und Handwerk aus nächster Nähe. Es ist eine Auszeit, die entschleunigt, verbindet und Wertschöpfung dort lässt, wo sie entsteht, in den Regionen und bei den bäuerlichen Familienbetrieben.

Servicequalität, die bleibt

Eine aktuelle Gästebefragung bestätigt die hohe Zufriedenheit. Zwei Drittel der Gäste würden Urlaub am Bauernhof Freunden weiterempfehlen. Besonders häufig genannt werden ein gutes Frühstück, hausgemachte Spezialitäten, gepflegte Ausstattung, attraktive Lage und ein stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis. In den Bewertungen spiegelt sich darüber hinaus, was viele Aufenthalte unverwechselbar macht. Eine herzliche Atmosphäre, hohe Unterkunftsqualität, regionale Hofprodukte und das Gefühl von Ruhe, Naturverbundenheit und Echtheit.

Österreichweit entdecken

Ob in den Bergen Tirols, in den Weinregionen der Steiermark, an Kärntner Seen oder im sanften Hügelland Niederösterreichs, in jedem Bundesland finden sich Höfe, die mit Bestnoten begeistern. Die ausgezeichneten Betriebe sind auf einer eigenen Seite gebündelt und können dort direkt entdeckt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://www.urlaubambauernhof.at/de/kampagnen/oesterreich/trustyou_top_uab