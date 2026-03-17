Bitte vergesst unsere Tiere nicht! Tierschutz Austria ruft zu Spenden auf

Wien/Vösendorf (OTS) -

Während viele Familien bereits Ostereier färben und Körbchen vorbereiten, warten in Österreichs größten Tierheim, dem Tierschutzhaus Vösendorf mehr als 2.500 Tiere auf den Osterhasen. Für sie bedeutet Ostern oft das Gegenteil von Familienfest: kein Zuhause, keine eigene Familie – und manchmal schon das vierte, fünfte oder sogar zehnte Osterfest im Tierheim.

Damit diese Tiere zumindest einen kleinen Lichtblick bekommen, startet Tierschutz Austria wieder seine große Osterkörbchen-Aktion. Was vor sechs Jahren als kleine Idee begann, ist mittlerweile zur größten Osterspendenaktion für Tiere ohne Zuhause in Österreich geworden.

Einige der Schicksale berühren besonders:



Der junge Mischlingsrüde Damon erlebt bereits sein fünftes Osterfest im Tierheim. Auf einem Auge ist er blind, auf dem anderen sieht er nur sehr wenig. Umweltreize überfordern ihn deshalb schnell, weshalb er Menschen mit Hundeerfahrung und ein besonders ruhiges Zuhause sucht.

Der quirliger Erwin wartet sogar schon auf sein zwölftes Osterfest im Tierheim. Als ehemaliger Hofhund hatte er früher kaum Kontakt zu Menschen und machte auch schlechte Erfahrungen. Neue Geräusche verunsichern ihn bis heute – doch wer sein Vertrauen gewinnt, erlebt einen klugen, verspielten und verschmusten Hund.

Auch die wunderschöne Ragdoll-Katze Pia verbringt bereits ihr drittes Osterfest im Tierheim. Seit ihrer Geburt leidet sie an Ataxie, einer Störung der Bewegungskoordination. Trotz ihrer Einschränkung ist sie verspielt und sehr verschmust – braucht aber ein besonders sicheres Umfeld.

Damit Tiere wie Damon, Erwin und Pia zumindest einen kleinen Lichtblick zu Ostern bekommen, startet Tierschutz Austria wieder seine große Osterkörbchen-Aktion. Was vor fünf Jahren als kleine Idee begann, ist mittlerweile zur größten Osterspendenaktion für Tiere ohne Zuhause in Österreich geworden.

„ Natürlich wünschen sich unsere Tiere vor allem eines: ein liebevolles Zuhause. Doch solange sie bei uns sind, geben wir alles, um ihnen ein Leben in Würde, Sicherheit und Zuneigung zu ermöglichen “, sagt Mag. Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria.

Rund 2.500 Tiere werden derzeit im Tierschutzhaus betreut – von Hunden und Katzen bis zu Kleintieren. Tierpflegerinnen und Tierpfleger kümmern sich täglich um Futter, medizinische Versorgung, Beschäftigung und Zuwendung. Doch all das ist nur mit Unterstützung möglich.

Bei der Osteraktion funktioniert das Körbchen deshalb etwas anders als gewohnt:

Statt Schokolade und Ostereiern landen hier Spenden im Nest. Mit den Beiträgen werden gezielt Futter, Tierarztkosten, Ausstattung und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Tiere finanziert.

„Die Osterkörbchen-Aktion ist ein Weg, unseren Schützlingen zumindest ein wenig Osterfreude zu schenken – und zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind“, so Aschauer.

Noch bis Ostermontag, 6. April 2026, können Tierfreundinnen und Tierfreunde ein Körbchen für die Tiere füllen und damit Hoffnung schenken. Für viele Tiere im Tierheim bedeutet jede Spende ein kleines Stück Nähe – und vielleicht auch die Chance, irgendwann doch noch ein eigenes Zuhause zu finden.



Als kleines Dankeschön erhalten Unterstützerinnen und Unterstützer einen tierischen Ostersong.



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Tierschutz Austria Osterkörbchen-Aktion I Osterspende Tiere



Fotos (honorarfrei)

Fotos von der Osterkörbchen-Aktion

