Generationenwechsel in der SPÖ Ottakring: Susanne Haase zur neuen Vorsitzenden gewählt

Wien (OTS) -

Auf der gestrigen Bezirkskonferenz der SPÖ Ottakring ist eine Ära zu Ende gegangen: Nach fast 30 Jahren kandidierte Nationalrat Christian Oxonitsch nicht mehr als Bezirksparteivorsitzender. Der damit längstdienende Vorsitzende in der Geschichte der SPÖ Ottakring wurde vor knapp 300 Funktionär:innen emotional und mit großer Dankbarkeit verabschiedet. Auch wenn er weiterhin als Nationalrat tätig sein wird, blickte er im Rahmen der Konferenz auf seine jahrzehntelange Tätigkeit zurück: „Die SPÖ Ottakring hat mein politisches Leben von Klein auf geprägt. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich für das Vertrauen bin, das mir hier über so viele Jahre entgegengebracht wurde.”

Zu seiner Nachfolgerin wurde Gemeinderätin Susanne Haase mit überwältigender Mehrheit gewählt. In ihrer ersten Rede als neue Vorsitzende dankte sie Oxonitsch für sein jahrzehntelanges Engagement: „Was er in den letzten Jahrzehnten für Bezirk, Stadt, Land und vor allem auch für die Partei geleistet hat, lässt sich in Worten kaum beschreiben. Ohne Christian Oxonitsch wäre die Bezirkspartei heute nicht dort, wo sie ist.“

Auf ihre neue Aufgabe blickt Haase mit großer Vorfreude und Tatendrang: „Die SPÖ Ottakring ist seit über 20 Jahren meine politische Heimat und Basis. An der Spitze dieser Organisation zu stehen, ist eine unglaubliche Ehre und Auszeichnung, der ich mit großer Demut begegne. Gemeinsam mit unserem starken Team werden wir daran arbeiten, dass Ottakring auch in Zukunft ein solidarischer und lebenswerter Bezirk bleibt.“

Auch Bürgermeister Dr. Michael Ludwig dankte Oxonitsch für seine langjährigen Verdienste um die Bezirkspartei, gratulierte Susanne Haase zu ihrer Wahl und betonte die Bedeutung einer starken, engagierten Bezirksorganisation in Ottakring: “Die SPÖ Ottakring war immer ein stabiler und wichtiger Faktor in unserer Organisation. Das liegt zu einem großen Teil an Christian Oxonitsch, der diese Entwicklung über Jahrzehnte hinweg mitgeprägt hat – mit großem Engagement für den Bezirk, für Wien und für unsere sozialdemokratische Bewegung. Dafür gebührt ihm mein großer Dank. Gleichzeitig gratuliere ich Susanne Haase sehr herzlich zu ihrer Wahl als neue Vorsitzende. Ich bin davon überzeugt, dass die SPÖ Ottakring den erfolgreichen Weg mit ihr an der Spitze fortsetzen wird.”

Vizekanzler Andreas Babler betonte seine enge Verbundenheit zu Ottakring und würdigte Oxonitsch für seine Verdienste um Bezirk, Stadt und Land: „Die SPÖ Ottakring – und allen voran Christian Oxonitsch – hat immer vorgelebt, wie man Solidarität, Zusammenhalt und soziale Verantwortung in der Kommunalpolitik verbindet. Dieses Engagement ist Vorbild für die gesamte Partei und weit über die Bezirksgrenzen hinaus spürbar. Für diesen unermüdlichen Einsatz möchte ich mich herzlich bedanken. Gleichzeitig wünsche ich Susanne Haase für ihre neue Aufgabe viel Kraft und Erfolg. Die SPÖ Ottakring kann sich glücklich schätzen, Personen wie Christian Oxonitsch und Susanne Haase an ihrer Spitze zu haben.”

Der neu gewählte Bezirksparteivorstand wird sich bereits kommende Woche konstituieren und seine Arbeit aufnehmen. Gemeinsam mit ihrem Team - allen voran Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp – will Susanne Haase den erfolgreichen Weg der SPÖ Ottakring fortsetzen und den 16. Bezirk auch in Zeiten von Teuerung und internationalen Konflikten solidarisch und lebenswert gestalten. Gleichzeitig soll die Partei noch stärker geöffnet und modern weiterentwickelt werden. Gleich zu Beginn richtet die neu gewählte Vorsitzende eine Einladung an all jene Ottakringer:innen, die wir noch nicht erreicht haben: „Unsere Türen stehen offen. Kommen Sie vorbei, rufen Sie an, schreiben Sie uns. Wir verstehen uns als Bewegung, die davon lebt, mit möglichst vielen Menschen in Kontakt zu treten.” (Schluss)