Palfrader, Ofczarek, Hofstätter, Proll und Co am 20. und 21. März in zweiteiligem Special im ORF zurück in „Braunschlag 1986“

Wien (OTS) -

Langerwartete Rückkehr eines Serienhits: Von September bis November 2012 ging es in ORF 1 gemeinsam mit einem österreichischen Top-Ensemble in die finanziell gebeutelte, fiktive Gemeinde „Braunschlag“, die mit einer angeblichen Marienerscheinung und so manch anderem wundersamen Ereignis von sich reden machte. 14 Jahre später steht am Freitag, dem 20., und Samstag, dem 21. März 2026, um 20.15 Uhr in einer ORF-1-Premiere sowie jeweils 24 Stunden vorab auf ORF ON „Braunschlag 1986“, die Fortsetzung der Erfolgsserie von Regisseur und Drehbuchautor David Schalko, in Form eines zweiteiligen Specials, jeweils in Spielfilmlänge, auf dem Programm. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit u. a. Robert Palfrader, Maria Hofstätter, Nicholas Ofczarek, Nina Proll, Manuel Rubey, Sabrina Reiter, Christopher Schärf, Simon Schwarz, Raimund Wallisch, Branko Samarovski, Thomas Stipsits, Stefanie Reinsperger, Erol Nowak, Inge Maux und David Wurawa. Ebenfalls mit dabei: Neuzugang Nora Waldstätten. Die Dreharbeiten im Sommer 2025 fanden, so wie auch beim Original, im nördlichen Waldviertel statt.

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Teil 1 (Freitag, 20. März, 20.15 Uhr, in ORF 1 sowie 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Vor mehr als einem Jahrzehnt war der Ort Braunschlag in aller Munde. Eine angebliche Marienerscheinung zog Tausende Touristinnen und Touristen ins nördliche Waldviertel, bis ein Atomunfall das Gebiet unzugänglich machte. Alle Braunschlager:innen flüchteten. Wirklich alle? Nein. Bürgermeister Gerri Tschach (Robert Palfrader) und Discobesitzer Richard Pfeisinger (Nicholas Ofczarek) trotzten dem Exodus. Jetzt ist die Luft wieder rein, aber irgendwie auch gleich wieder raus. Da kommt Tschach eine seiner Marktgemeinde würdige Idee: Er setzt kurzerhand eine Verordnung um, laut der in Braunschlag ab sofort das Jahr 1986 herrscht. Nostalgie trifft Digital Detox – Braunschlag ist zurück. Und mit ihm auch die ehemaligen Bewohner:innen. So ein Erfolg bleibt natürlich nicht unbeobachtet. Schon lauert der jugendliche Investor B.B. (Arthur Vischer) und auch die Politik will ihren Fußabdruck hinterlassen. Die Tatsache, dass 1986 auch gesellschaftlich viele Dinge anders waren als heute, wühlt das Wahlvolk auf. Und dann steht plötzlich die geheimnisvolle Ronda (Gabriela Garcia Vargas) auf der Tanzfläche der Disco Lametta.

Teil 2 (Samstag, 21. März, 20.15 Uhr, in ORF 1 sowie 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Die Vergangenheit hat fast alle eingeholt. Elfie Pfeisinger (Nina Proll) will, dass Gerri und Richard endlich ihren Vaterpflichten nachkommen – bei ihrem ängstlichen Sohn Winni (Lilian Rosskopf) ist es nämlich nicht mit nur einem Vater getan. Gerri Tschach trauert seiner Ehe mit Herta (Maria Hofstätter) nach, die gekommen ist, um ihn um die Scheidung zu bitten. Dr. Feist (Thomas Stipsits) rutscht dank der Asche seines Vaters in eine handfeste Ehekrise. Ronnie Zemann (Christopher Schärf) nützt die Zeit, um aus allem Profit zu schlagen. Der afrikanische Pfarrer Riccardo (David Wurawa) kämpft ums Überleben: Vor den Stadttoren wird gegen und für ihn demonstriert. Investor B.B. will den ganzen Ort in einen Themenpark verwandeln. Und der wieder aufgetauchte Dorfkauz Reinhard Matussek (Raimund Wallisch) verspricht ein besseres Leben auf dem fernen Planeten Blax. Gerri Tschach fragt sich langsam, ob seine Idee wirklich so genial war. Und vor allem, wie er aus der ganzen Sache wieder rauskommt ...

„Braunschlag 1986“ ist eine Produktion von Superfilm in Koproduktion mit dem ORF, gefördert von Fernsehfonds Austria, FISA+ und Land Niederösterreich.

„Braunschlag“ und „Braunschlag 1986“ auf ORF ON streamen

Die zwei Teile von „Braunschlag 1986“ können jeweils 24 Stunden vor ihrer TV-Ausstrahlung auf ORF ON gestreamt werden, wo auch die erste Staffel von „Braunschlag“ zum Wiedersehen zur Verfügung steht. Für Fans physischer Medien ist die erste Saison außerdem weiterhin als DVD-Box unter https://shop.ORF.at erhältlich.