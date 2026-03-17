TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Blindsein muss kein Schicksal sein!“

Wien (OTS) -

Blindsein beeinträchtigt Alltag, Beruf, Mobilität und Freizeit. Aber Blindsein muss kein Schicksal sein. In der TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg stellen blinde Sportlerinnen und Sportler ihr Können beim Blindentorball oder Langlaufen unter Beweis. Der bekannteste blinde Vorarlberger ist George Nussbaumer. Er ist von Geburt an blind. Nussbaumer hat sich als Soul- und Gospelsänger, Pianist und Komponist einen Namen gemacht. Seinen großen Höhepunkt erlebte George Nussbaumer mit der Teilnahme am Eurovision Song Contest 1996 in Oslo. Die blinde Hochschullehrerin Julia Schneider ist mit drei blinden Schwestern aufgewachsen, hat erfolgreich ihr Wirtschaftsingenieurstudium absolviert und unterrichtet nun an der Fachhochschule Vorarlberg.

Gestaltung: Bruno Schratzer

Kamera: David Spettel, Mike Tavera

Schnitt: Katrin Weißler

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement