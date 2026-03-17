„Haus für Natur“ in St. Pölten: Osterferienprogramm für die gesamte Familie

St. Pölten (OTS) -

Wenn die Schule Pause macht, hat Poldi im Museum Niederösterreich viel zu tun. Von 28. März bis 5. April sorgt die schlaue Museums-Eule mit wechselnden Kreativ- und Experimentierstationen täglich von 13 bis 17 Uhr für abwechslungsreiche Osterferien – auch am Montag, 30. März, ist geöffnet. Ob niedliche Schmetterlinge, duftende Lavendelsäckchen, putzige Hasen-Gläser, ein Tontopf-Küken oder ein gackerndes Huhn: Jeden Tag wartet ein neues Mitmachprojekt auf kreative Besucherinnen und Besucher.

Am 29. März steht der KiJuBuTag für Familien am Programm: Es werden „lustige Bücherwürmer“ gebastelt, und beim Puppentheater „KIYOU’s Abenteuer“ dreht sich alles um Mut und Zusammenhalt. Wer Geschichte und Natur Niederösterreichs noch intensiver entdecken möchte, ist bei der Museumsakademie für Kids von 31. März bis 3. April (jeweils 9.15 bis 11.15 Uhr) genau richtig. Ob Kompass gestalten oder ein „Aquarium für zu Hause“: Hier wird geforscht, gestaltet und experimentiert! Tipp: In den Osterferien gibt es wieder Post von Poldi! Die Museums-Eule verschickt zwei liebevoll gestaltete Kuverts mit Ostergeschichte und Bastelideen inklusive Material. Anmeldung mit Angabe von Post- und Rechnungsadresse unter [email protected].

Die beliebten „Tierischen Dienstage“ finden auch im März wieder von 14 bis 15 Uhr statt. Schrecken aus aller Welt stehen im Mittelpunkt: Stabschrecken, Gespenstschrecken und Wandelnde Blätter, die auf die Hand genommen werden können. Am Dienstag, 24. März 2026, um 18:30 Uhr lädt das Haus für Natur zum Diskussionsforum „Erlebte Natur“. Diesmal geht es um die Faszination Birding: Moderator Manfred Rosenberger spricht mit Leander Khil, Ornithologe, Fotograf und Autor, sowie Marion Schindlauer, Biologin im Naturreservat Marchauen, über Österreichs Vogelwelt und darüber, wie Birding den Blick auf Natur und Lebensräume verändert. Online-Tickets gibt es unter www.museumnoe.at

Nähere Informationen bei Amadea Horvath, Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation Museum Niederösterreich, Mobiltelefon +43 664 604 99-943, E-Mail [email protected], www.museumnoe.at