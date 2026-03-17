Big Blue Marble und WKO küren Gewinner der „înno up“ Start-Up Challenge

Wien (OTS) -

Der Wiener Broadcast- und Streaming-Spezialist Big Blue Marble hat gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) den Gewinner der ersten gemeinsamen „înno up“ Start-Up Challenge gekürt. Ziel des Wettbewerbs war es, Start-ups zu finden, die neue Technologien und Lösungen für die Zukunft des Video Streamings entwickeln – etwa in den Bereichen Content Protection, Metadatengenerierung oder User Experience.

Im Rahmen des Pitch-Events am 13. März 2026 präsentierten drei ausgewählte Finalisten ihre Lösungen vor einer Fachjury. Den Sieg sicherte sich das 2017 in Großbritannien gegründete Start-up Sceenic.

Das Start-up überzeugte mit seiner Technologie für interaktive Live-Streaming Erlebnisse. Die sogenannte „Celebrity Watch Party“-Lösung ermöglicht es Zuschauerinnen und Zuschauern, Live-Events gemeinsam mit Prominenten, Sportlern oder Content Creators in Echtzeit zu verfolgen. Über Video-Calls, Umfragen, Quiz oder Chatfunktionen können Fans direkt mit den Hosts interagieren und werden so aktiv in das Streaming-Erlebnis eingebunden.

„Mit der înno up Challenge wollten wir gezielt Start-ups finden, die neue Ideen und Technologien in die Streaming-Welt bringen. Die Qualität der Einreichungen und der Finalpitches hat gezeigt, wie viel Innovationspotenzial in diesem Bereich steckt. Besonders gratulieren wir dem Gewinner Sceenic zu seiner überzeugenden Lösung – nun wollen wir gemeinsam evaluieren, wie sich die Technologie im Rahmen von Proof-of-Concept-Projekten in unsere Produkte und Lösungen integrieren und testen lässt“, sagt Johann Mika, Chief Innovation Officer bei Big Blue Marble.

Als Gewinner der Challenge erhält Sceenic ein Preisgeld von 2.500 Euro sowie die Möglichkeit, gemeinsam mit Big Blue Marble konkrete Anwendungsfälle zu evaluieren und die Technologie im Rahmen von Proof-of-Concept-Projekten zu testen. Ziel ist es, potenzielle Integrationen der Lösung in bestehende Produkte und Services von Big Blue Marble zu prüfen und mögliche Formen einer weiterführenden Zusammenarbeit auszuloten. Dabei bringt Big Blue Marble seine technische Infrastruktur, Branchenexpertise und Marktzugang ein.

Neben dem Gewinner Sceenic präsentierten auch die Start-ups Einbliq (Deutschland) und Quanteec (Frankreich) ihre Technologien im Finale. Sie überzeugten mit Ansätzen zur Optimierung von Streaming-Infrastrukturen sowie zur effizienteren Verteilung von Videoinhalten.

Mit der „înno up“ Start-Up Challenge wollen Big Blue Marble und die WKO, Innovationen im Streaming-Bereich fördern und Start-ups mit etablierten Branchenakteuren vernetzen.

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist ein internationaler Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden die Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

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