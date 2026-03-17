Frühlingserwachen im charmanten Chur mit Sonne und Bike-Action

Wien/Chur (OTS) -

Während die Gipfel rund um Chur noch im strahlenden Weiß der vergangenen Wintersaison leuchten, hält in den Gassen der Altstadt der Frühling Einzug. Für Chur – die charmante Stadt – markiert diese Zeit einen besonderen Wendepunkt: Die Skier machen Platz für die Bikes.

Besonders für die Bike-Community gilt Chur als einer der ersten Anlaufpunkte der Saison. Dank der milden Lage im Rheintal sind die tiefer gelegenen Trails bereits schneefrei und duften nach frischem Waldboden. Ein Highlight für Adrenalin-Suchende: Der Alpenbikepark am Churer Hausberg Brambrüesch öffnet als einer der ersten Parks in Europa seine Tore. Wo vor kurzem noch Wintersportler:innen ihre Schwünge zogen, finden Biker:innen nun ideale Bedingungen für den ersten Kick des Jahres.

Doch nicht nur auf den Trails pulsiert das Leben. Die wärmeren Temperaturen treiben die Menschen zurück in die verwinkelten Gassen. Die Sonne scheint nun wieder länger über die historischen Fassaden und lädt dazu ein, den ersten Espresso des Jahres in den Außenbereichen der Cafés zu genießen. Auch das Stadtbild wandelt sich: Die Guides der Stadtführungen tauschen schwere Mäntel gegen leichtere Garderobe. Ob bei der Kathedrale, der Martinskirche oder im verwunschenen Bärenloch – die historische Substanz lässt sich nun wieder bei angenehmen Temperaturen erkunden.

Chur positioniert sich in diesen Wochen als vielseitige Destination: Oben locken die letzten Firnabfahrten der umliegenden Skigebiete, unten wartet die gesamte Palette des Frühlings – von Trailrunning und Wandern bis hin zu ausgedehnten Gravel-Touren durch die erwachende Natur.

Weitere Informationen: https://www.churtourismus.ch