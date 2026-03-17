„Next Visionaries“ ist österreichischer Gewinner des Jugendkarlspreises

Wien (OTS) -

„Next Visionaries“, ein Bildungsprogramm für junge Ukrainer:innen, ist der nationale Gewinner des Europäischen Jugendkarlspreises. Der Europäische Jugendkarlspreis wird jährlich vom Europäischen Parlament und der Stiftung Internationaler Karlspreis an Jugendprojekte, die der Förderung von Demokratie und aktiver Teilhabe gewidmet sind, vergeben. „Next Visionaries“ zielt darauf ab, demokratische Werte, europäische Integration und die Beteiligung junger Menschen aus der Ukraine am öffentlichen Leben zu stärken. Das Programm richtet sich an Hochschulabsolvent:innen im Alter von 21 bis 27 Jahren. Als nationaler Gewinner nimmt das Projekt am europaweiten Finale am 12. Mai 2026 in Aachen teil.

Eine europäische Zukunft der Ukraine

„Next Visionaries“ wird von Internews Ukraine mit Unterstützung der ERSTE Foundation durchgeführt und vermittelt einer neuen Generation von Führungskräften das Wissen, die Fähigkeiten und die Netzwerke, die für die europäische Zukunft der Ukraine unerlässlich sind. Im Rahmen einer offenen Ausschreibung werden Teilnehmer:innen aus der ganzen Ukraine und der ukrainischen Diaspora ausgewählt. Das Programm kombiniert Online-Lernen, Offline-Veranstaltungen und internationale Studienaufenthalte.

Ein Kernelement ist die gemeinschaftliche Projektarbeit. In Teams entwerfen die Teilnehmer:innen praktische Initiativen, die sich mit gesellschaftlichen Herausforderungen wie Geschlechtergleichstellung, Engagement junger Menschen in Verteidigung und Sicherheit, Wiedereingliederung von Veteranen, Kulturdiplomatie und beruflicher Bildung befassen.

Über den Europäischen Jugendkarlspreis

Mit dem Europäischen Jugendkarlspreis werden jedes Jahr Projekte junger Menschen ausgezeichnet, die Demokratie und aktive Bürgerschaft fördern und Menschen zusammenbringen. Der Preis wird vom Europäischen Parlament und der Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen gemeinsam organisiert. Jedes Jahr wählen nationale und europäische Jurys 27 nationale Projekte aus allen Mitgliedstaaten. Aus den 27 Preisträger:innen auf Landesebene wählt die europäische Jury drei Preisträger:innen auf europäischer Ebene aus. Diese drei Preisträger:innen werden im Rahmen der Preisverleihung in Aachen bekannt gegeben. Der Preis ist mit 7.500 EUR für den ersten Platz, 5.000 EUR für den zweiten und 2.500 EUR für den dritten Platz dotiert. Mehr Informationen zum Europäischen Jugendkarlspreis gibt es unter: https://youth.europarl.europa.eu/de/more-information/charlemagne-prize.html