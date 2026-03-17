Musiktheater ist für alle da! VBW Kulturvermittlungsangebote im Musical setzen wichtige Impulse für die Teilhabe an kulturellem Leben

Wien (OTS) -

Die Kulturvermittlung der Musicalsparte der Vereinigten Bühnen Wien (VBW), ein Unternehmen der Wien Holding, setzt mit einem vielfältigen Programm innovative Impulse für den Zugang und die Teilnahme an kulturellen Angeboten. So u.a. mit der dritten „relaxed performance“, die vergangenen Sonntag mit großem Interesse angenommen wurde.

Drittes inklusives Musicalerlebnis „relaxed performance“ bei den VBW

Am 15. März 2026 fand neuerlich das besondere Vorstellungsformat „relaxed performance“ in Kooperation mit der Österreichischen Autistenhilfe im Raimund Theater statt, mit dem die VBW bereits zum dritten Mal in der Musicalsparte und zum zweiten Mal bei DAS PHANTOM DER OPER, einen wichtigen Schritt in Richtung Inklusion unternehmen.

Barbara Novak, Finanzstadträtin: „Mit der dritten ‚relaxed performance‘ zeigen die Vereinigten Bühnen Wien erneut, dass Musiktheater für alle Menschen erlebbar sein soll – unabhängig von Alter, Beeinträchtigung oder Vorerfahrung. Es ist beeindruckend zu sehen, wie durch diese inklusiven Vorstellungen Barrieren abgebaut und kulturelle Teilhabe ermöglicht wird. Solche Angebote unterstreichen Wiens Anspruch, dass Kultur niemanden ausschließt.“

Oliver Stribl, Geschäftsführer der Wien Holding: „Die ‚relaxed performance‘ ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Theaterbesuche allen Menschen zugänglich gemacht werden können. Als Wien Holding unterstützen wir solche inklusiven Formate, die zeigen, dass Kulturvermittlung und Teilhabe Hand in Hand gehen. Die große Resonanz bestätigt, dass Musiktheater nicht nur unterhält, sondern auch verbindet und Inklusion aktiv lebt.“

Mit Standing Ovations wurde die Vorstellung, die bei gedimmtem Licht, mit reduzierter Lautstärke und ohne Knall- und Pyroeffekte dargeboten wurde, bejubelt. Bei einer „relaxed performance“ handelt es sich um eine adaptierte Vorstellung für Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Lernschwierigkeiten und neurodivergente Menschen (u.a. Autismus, ADHS), die aber von jedem und jeder besucht werden kann. Sensorische Reizfaktoren, wie laute Geräusche und starke Lichteffekte, werden reduziert oder angepasst. Zudem bleibt der Zuschauerraum während der gesamten Vorstellung leicht beleuchtet, und es ist jederzeit möglich, den Saal zu verlassen und wieder zurückzukehren. Einfache Orientierungshilfen, eine spezielle Einführung vor der Vorstellung und ein Leitfaden in Einfacher Sprache unterstützen die Vorbereitung auf das Musicalerlebnis.

Die „relaxed performance“ der VBW wird seit der ersten Veranstaltung 2024 mit großem Interesse angenommen. Die nächste Vorstellung dieser Art ist in der nächsten Saison 2026/2027 geplant.

Musiktheater für alle erlebbar machen

Eine Vielzahl von Workshops für Kinder und Erwachsene stehen noch bis Ende der Saison auf dem Programm der Musical-Kulturvermittlung. Bereits zum 13. Mal findet Ende März der beliebte Musicalworkshop mit Unterstützung der Wiener Städtischen Versicherung statt, bei dem 100 Schüler*innen Bühnenluft bei MARIA THERESIA – DAS MUSICAL schnuppern, selbst eine Choreografie einstudieren und mit Licht, Sound und der Unterstützung der Hauptdarsteller*innen auf der Ronacher Probebühne einem Publikum präsentieren können. Zwei große Projekte folgen in einem ähnlichen Format an zwei Mittelschulen, die eine Musiknummer aus der Show erarbeiten, an ihren Schulen zur Aufführung bringen und danach die Möglichkeit haben, das Original im Ronacher zu erleben. Echtes Bühnenfeeling für ältere Generationen vermitteln erstmals auch die neuen „VBW Musical-Workshops für Erwachsene“, die aufgrund der großen Nachfrage ins Leben gerufen wurden und die Teilnehmenden als krönenden Abschluss auf der Ronacher Bühne ins Rampenlicht stellen.

Franz Patay, Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien:

„Die Kulturvermittlungsprojekte der VBW erfreuen sich großer Beliebtheit und leisten einen wichtigen Beitrag, Theater greifbarer zu machen. Mit den Workshops für Jugendliche und Erwachsene sowie mit dem einzigartigen Vorstellungsformat der ‚relaxed performance‘ wollen wir Schwellenängsten entgegenwirken und den Weg zu Musiktheater für ein breites Publikum öffnen.“

Christian Struppeck, Musical-Intendant der Vereinigten Bühnen Wien:

„Musiktheater soll ein Ort sein, an dem sich alle Menschen angesprochen und willkommen fühlen. Mit der ‚relaxed performance‘ schaffen wir dafür einen Rahmen, der einen entspannteren Theaterbesuch ermöglicht und Barrieren reduziert. Sie ist Teil unseres vielfältigen Kulturvermittlungsprogramms, mit dem wir unterschiedliche Zugänge zum Musical schaffen möchten. Die große Nachfrage und das positive Feedback bestärken uns darin, diesen Weg konsequent weiterzugehen.“

Fotos der „relaxed performance“ 2026 im Raimund Theater und der Kulturvermittlung der VBW-Musicalsparte: https://nextcloud.vbw.at/index.php/s/GWtbaSbpWGs5MRY