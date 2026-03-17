Zwischen Hayek und Algorithmus entscheidet sich die Zukunft der Führung

Wien (OTS) -

Wien – Künstliche Intelligenz verändert Management schneller, als viele Führungskräfte es wahrhaben wollen. Entscheidungen werden datengetrieben, Prozesse automatisiert, Wissen ist jederzeit verfügbar. Gleichzeitig zeigt sich eine gegenläufige Entwicklung: Die Fähigkeit, Informationen einzuordnen und zu bewerten, wird zur entscheidenden Kompetenz.

Genau in diesem Spannungsfeld positioniert sich ein neues Führungsverständnis. Sinnbildlich dafür steht ein bewusst gewähltes Bild: eine signierte Erstausgabe von Friedrich August von Hayek – und daneben moderne KI-Anwendungen. Zwischen diesen beiden Polen entscheidet sich die Qualität moderner Führung.

Während künstliche Intelligenz Muster erkennt und Prozesse beschleunigt, bleibt die Urteilsfähigkeit eine genuin menschliche Leistung. Führung bedeutet nicht, die schnellste Antwort zu finden, sondern die richtige Frage zu stellen.

„Die entscheidende Frage ist nicht, wie wir AI nutzen – sondern wie wir verhindern, dass sie unser Denken ersetzt“, so Dr. Christian Joksch, Gründer der IMADEC Executive Education.

Mit dem CSM – C-Suite Management Programm greift IMADEC diese Entwicklung gezielt auf. Teilnehmer bewegen sich bewusst zwischen intellektueller Vertiefung und dem Einsatz modernster KI-Technologien.

Die Fritz Machlup Library fungiert dabei als Gegenpol zur digitalen Beschleunigung: Sie steht für Kontext, Tiefe und reflektierte Analyse – Fähigkeiten, die im Zeitalter der KI an strategischer Bedeutung gewinnen.

In einer Welt, in der Information zur Massenware geworden ist, verschiebt sich der Wettbewerbsvorteil: Nicht mehr Wissen entscheidet, sondern die Fähigkeit zur Urteilsbildung.

„Zwischen Hayek und Algorithmus entscheidet sich, ob Führung denkt – oder nur noch rechnet“, so Dr. Christian Joksch.

Der Ansatz versteht sich bewusst als Gegenposition zu rein technologiegetriebenen Ausbildungsformaten. Ziel ist es, Führungskräfte nicht nur mit Tools auszustatten, sondern ihre Fähigkeit zur strategischen Einordnung nachhaltig zu stärken.

Das Spannungsfeld zwischen Bibliothek und Künstlicher Intelligenz ist damit kein Gegensatz – sondern die zentrale Arena moderner Führung