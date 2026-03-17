AVISO Pressekonferenz KPÖ 18.03.: Preise runter – Maßnahmen gegen die Teuerung

Wien (OTS) -

Mit:

Tobias Schweiger, Bundessprecher der KPÖ

Natalie Hangöbl, Klubobfrau der KPÖ im Salzburger Landtag

Alexander Melinz, Landtagsabgeordneter der KPÖ im steirischen Landtag

Möglichkeit für Film, Foto, Hintergrundgespräche.

Um Anmeldung an [email protected] oder 0670 352 3590 wird gebeten.

Pressekonferenz KPÖ: Preise runter! Maßnahmen gegen die Teuerung

Die KPÖ stellt angesichts der andauernd hohen Inflation und der internationalen Ereignisse ihre Vorschläge vor, Preise für Lebensmittel, Wohnen und Energie zu senken.

Datum: 18.03.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Saal der KPÖ

Gusshausstraße 14/3

1040 Wien

Österreich