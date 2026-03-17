- 17.03.2026, 09:38:03
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- OTS0040
AVISO Pressekonferenz KPÖ 18.03.: Preise runter – Maßnahmen gegen die Teuerung
Mit:
- Tobias Schweiger, Bundessprecher der KPÖ
- Natalie Hangöbl, Klubobfrau der KPÖ im Salzburger Landtag
- Alexander Melinz, Landtagsabgeordneter der KPÖ im steirischen Landtag
Möglichkeit für Film, Foto, Hintergrundgespräche.
Um Anmeldung an [email protected] oder 0670 352 3590 wird gebeten.
Pressekonferenz KPÖ: Preise runter! Maßnahmen gegen die Teuerung
Die KPÖ stellt angesichts der andauernd hohen Inflation und der internationalen Ereignisse ihre Vorschläge vor, Preise für Lebensmittel, Wohnen und Energie zu senken.
Datum: 18.03.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Saal der KPÖ
Gusshausstraße 14/3
1040 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
KPÖ Presse
Max Veulliet
Telefon: 0670 352 3590
E-Mail: [email protected]
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