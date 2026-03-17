  • 17.03.2026, 09:38:03
  • /
  • OTS0040

AVISO Pressekonferenz KPÖ 18.03.: Preise runter – Maßnahmen gegen die Teuerung

Wien (OTS) - 

Mit:

  • Tobias Schweiger, Bundessprecher der KPÖ
  • Natalie Hangöbl, Klubobfrau der KPÖ im Salzburger Landtag
  • Alexander Melinz, Landtagsabgeordneter der KPÖ im steirischen Landtag

Möglichkeit für Film, Foto, Hintergrundgespräche.
Um Anmeldung an [email protected] oder 0670 352 3590 wird gebeten.

Pressekonferenz KPÖ: Preise runter! Maßnahmen gegen die Teuerung

Die KPÖ stellt angesichts der andauernd hohen Inflation und der internationalen Ereignisse ihre Vorschläge vor, Preise für Lebensmittel, Wohnen und Energie zu senken.

Datum: 18.03.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Saal der KPÖ
Gusshausstraße 14/3
1040 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

KPÖ Presse
Max Veulliet
Telefon: 0670 352 3590
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WKP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Mittwoch, 18.03.2026, 10:00]

KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs

Rückfragen & Kontakt

KPÖ Presse
Max Veulliet
Telefon: 0670 352 3590
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright