Wien (OTS) -

ViennaEstate Immobilien AG: Erneut stolzer Partner des Österreichischen Vorlesetags 2026

Ein Buch aufzuschlagen bedeutet, eine Tür zu einer neuen Welt zu öffnen. Bei ViennaEstate wissen wir, wie wichtig ein stabiles Fundament und ein inspirierendes Umfeld sind – nicht nur bei Immobilien, sondern vor allem in der Bildung unserer nächsten Generation. Deshalb sind wir stolz darauf, auch in diesem Jahr als offizieller Partner den Österreichischen Vorlesetag am 26. März zu unterstützen!

Der Österreichische Vorlesetag ist eine Initiative, die das Lesen wieder ins Zentrum des allgemeinen Interesses rücken will. Lesen ist nicht nur das Entziffern von Buchstaben – es ist der Schlüssel zur Welt. Diese Begeisterung ist österreichweit spürbar: Mit Stand vom 17. März sind bereits über 8.500 Vorlese-Aktionen eingemeldet! Damit rückt der letztjährige Rekord von 11.000 Anmeldungen in greifbare Nähe. Die Vielfalt der Aktionen zeigt, wie flexibel das Format ist:

Öffentliche Lesungen: Veranstaltungen in Bibliotheken, Parks oder Cafés stehen Interessierten offen.

Veranstaltungen in Bibliotheken, Parks oder Cafés stehen Interessierten offen. Virtuelle Formate: Auch im digitalen Raum wird vorgelesen – ideal, um ortsunabhängig dabei zu sein.

Auch im digitalen Raum wird vorgelesen – ideal, um ortsunabhängig dabei zu sein. Private & Interne Aktionen: Viele Lesungen finden ganz bewusst im geschlossenen Rahmen statt, etwa in Schulen, Kindergärten oder auch innerhalb von Unternehmen.

Warum Lesen auch in der Immobilienbranche das Fundament ist?

Warum engagiert sich ein Immobilienunternehmen regelmäßig für die Leseförderung? Peter Lazar, Vorstandsvorsitzender der ViennaEstate, bringt es auf den Punkt: „Lesen ist die absolute Basiskompetenz für Erfolg im Leben. Gerade in der Immobilienbranche haben wir es täglich mit hochkomplexen Texten, Verträgen und Sachverhalten zu tun. Wer hier den Durchblick behalten will, braucht ein geschultes Textverständnis. Der Grundstein dafür wird unweigerlich in der Kindheit gelegt – durch Vorlesen und das Wecken der Leselust.“ Aber auch für Erwachsene gilt: Man lernt nie aus. Es lohnt sich jederzeit, das eigene Sprachgeschick und die Lesekompetenz aufzupeppen, um im Berufsalltag präzise und sicher zu kommunizieren. Alle Vorlesungen sowie Anmeldemodalitäten finden Sie hier → echoevent - Alle Vorlesungen des Vorlesetages 2026

Über die ViennaEstate Gruppe

Die ViennaEstate Gruppe mit ihren 50 Mitarbeiter*innen blickt auf eine mittlerweile achtzehnjährige Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen verfügt über 1,2 Milliarden Euro an Assets under Management und bietet gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die gesamte Wertschöpfungskette von Asset Management, über klassische Immobilienverwaltung und Maklerwesen bis hin zu bautechnischen Sonderdienstleistungen an. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst alle Aktivitäten des Immobilienmanagements – vom Investment über die Entwicklung und den Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufenden Bewirtschaftung.

Besuchen Sie auch unsere neue barrierefreie Webseite unter https://www.viennaestate.com.

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