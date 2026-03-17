Ausseerland Salzkammergut Frühlingsauftakt: Kulinarik, Musik und Brauchtum beim Josefisingen und am Ratshausplatz in Wien

Ausseerland Salzkammergut (OTS) -

Mit dem traditionellen „Josefisingen“ startet das Ausseerland Salzkammergut am

21. März ins Frühjahr. Wer Lust auf Gaumenschmaus, Geselligkeit und die aufblühende Natur hat, kommt zum Frühlingserwachen in die Region und zum Steiermark-Frühling auf den Wiener Rathausplatz.

Volksmusik beim „Josefisingen“

Die Knospen treiben aus und langsam übernimmt das frische Grün wieder das Zepter. Die Ausseerland Salzkammergut Orte Altaussee, Bad Aussee, Bad Mitterndorf und Grundlsee laden zum Spazierengehen, zu kulinarischen und traditionellen Veranstaltungen ein. Den Auftakt macht am 21. März 2026 das„Josefisingen“, welches zum 45. Mal stattfindet. Ein Abend mit echter Volksmusik steht auf dem Programm. Sänger und Musikanten aus verschiedenen Regionen präsentieren Volkslieder, Jodler und Tanzlmusik in unverfälschter Form. Wer unverstärkte Spielfreude erleben und das Ausseer „Paschen“, ein rhythmisches Klatschen, mitmachen möchte, wird diesen Abend genießen.

Ausseerland Salzkammergut beim Steiermark-Frühling

Von 8. bis 12. April 2026 ist das Ausseerland Salzkammergut in Wien beim Steiermark-Frühling zu Gast. Pamela Binder, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Ausseerland Salzkammergut: „ Mit unseren Gastgebern und unseren Narzissenhoheiten bringen wir wieder ein Stück Ausseerland Salzkammergut auf den Wiener Rathausplatz. Wir zeigen, wofür unsere Region steht: Kulinarik, gelebtes Brauchtum, viel Musik und die typische Ausseer Gemütlichkeit – genau diese Mischung schätzen unsere Gäste besonders. “

Täglich spielen Musiker aus der Region am Stand auf. Beim Auftritt der Volkstanzgruppe Altaussee am Samstag auf der Hauptbühne kommt Stimmung auf. Es werden Getränke und Schmankerln kredenzt und Aussteller wie die Salzwelten, das Narzissen Vital Resort und der Bergsportführerverband präsentieren sich.

Handwerk und Brauchtum dürfen natürlich nicht fehlen: Die Herzerlbrennerin ist mit ihren Holzarbeiten sowie die Narzissenhoheiten in typischer Ausseer Tracht vertreten. Weitere Highlights sind das Kochstudio mit Haubenkoch Dominik Utassy von der Geiger Alm am Sonntag sowie den Köchen des Erzherzog Johann und des Mondi Resort Grundlsee am Freitag.