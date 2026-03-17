THE SUPERIOR: Luxuswohnen mit Panoramablick über Wien

Wien (OTS) -

Mit THE SUPERIOR realisiert die 3SI Immogroup ein elegantes Neubauprojekt in einer der prestigeträchtigsten Wohnlagen Wiens. Hoch über der Stadt, in der Leschetitzkygasse 91 im 18. Wiener Gemeindebezirk, entstehen 11 außergewöhnliche Wohnungen mit Flächen von rund 55 bis 305 m². Die Fertigstellung des Projekts ist für Anfang 2027 vorgesehen.

Mit seiner markanten Architektur und der besonderen Lage am begehrten Schafberg verbindet THE SUPERIOR urbanen Luxus mit der Ruhe einer der exklusivsten Wohngegenden der Stadt. Großzügige Glasfronten, klare Linien und weitläufige Terrassen schaffen eine harmonische Verbindung zwischen Form und Natur – mit spektakulärem Ausblick über die Wiener Skyline.

3SI-Geschäftsführer Michael Schmidt betont die besondere Bedeutung des Projekts: „THE SUPERIOR ist ein Beispiel dafür, wie wir bei der 3SI Immogroup hochwertigen Wohnraum in außergewöhnlichen Lagen realisieren. Unser Anspruch ist es, Architektur, Qualität und nachhaltige Entwicklung miteinander zu verbinden und damit Wohnprojekte zu ermöglichen, die langfristigen Wert für Stadt und Bewohner schaffen.“

Die 11 Wohneinheiten mit zwei bis vier Zimmern überzeugen durch großzügige Grundrisse, private Freiflächen sowie hochwertige Ausstattung. Terrassen, Balkone und Eigengärten erweitern den Wohnraum nach außen, während ausgewählte Einheiten zusätzlich über private Pools und Weinkeller verfügen. Tiefgaragenstellplätze sorgen für zusätzlichen Komfort.

Die privilegierte Lage am Schafberg bietet nicht nur einen einzigartigen Blick über Wien, sondern auch unmittelbare Nähe zu zahlreichen Grünflächen und Naherholungsgebieten. Der Schlosspark Pötzleinsdorf sowie traditionsreiche Heurige und Restaurants prägen die Umgebung ebenso wie eine hervorragende Infrastruktur und gute öffentliche Anbindung. „Mit THE SUPERIOR entwickeln wir ein Projekt, das höchsten architektonischen Anspruch mit einer der schönsten Wohnlagen Wiens verbindet. Der Schafberg steht seit jeher für Exklusivität, Ruhe und höchste Lebensqualität. Genau diese Qualitäten spiegeln sich auch in diesem Projekt wider“ , erklärt Gerhard Klein, Geschäftsführer der 3SI Makler.

Mit THE SUPERIOR erweitert die 3SI Immogroup ihr Portfolio hochwertiger Wohnprojekte in begehrten Wiener Lagen. Die Fertigstellung des Projekts ist für Anfang 2027 geplant.

Weitere Informationen:

www.3si.at/the-superior

[email protected]