FPÖ-Fiedler: „Chaos im Sozialministerium! Behörde weiß nicht mal, wer bei uns zur Schule geht“

Sankt Pölten (OTS) -

„Im Sozialministerium weiß offenbar die linke Hand nicht, was die rechte tut. Wie wollen Behörden wissen, wer bei uns illegal im Land aufhältig ist, wenn sie nicht mal Schüler richtig erfassen können?“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler einen Aufforderungsbrief der dem Sozialministerium unterstellten Koordinierungsstelle „AusBildung bis 18“ an einen Schüler aus NÖ.

Der Inhalt des Schriftstückes, ausgefertigt in mehreren Sprachen: Der 17-jährige HTL-Schüler mit gutem Zeugnis solle sich bis zu seinem 18. Geburtstag gefälligst einen Ausbildungsplatz suchen, andernfalls drohen bis zu 500 Euro Strafe.

„Wenn das Bildungspolitik ist, darf man nur den Kopf schütteln: Statt engagierte HTL-Talente zu fördern, verschickt die Bürokratie Strafzettel“, schließt Helmut Fiedler.