  • 16.03.2026, 16:00:03
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KURIER LIVE am 18.3.: Ist der ORF noch zu retten? Der Küniglberg zwischen Macht, Intrige und Dauerkrise

Diskussionsveranstaltung mit Heinz Lederer, Philipp König, Markus Breitenecker und Henrike Brandstötter

Wien (OTS) - 

Vorwürfe von Machtmissbrauch, interne Grabenkämpfe, Reformstau und politische Einflussnahme: Der ORF steht wie nie zuvor in der Kritik einer staunenden Öffentlichkeit. Wie unabhängig kann Österreichs öffentlich-rechtlicher Rundfunk noch arbeiten – und wie wird er zukunftsfit?

Am kommenden Mittwoch, 18. März, laden KURIER, Die Presse, Kleine Zeitung und profil zu einer hochkarätig besetzten Diskussionsveranstaltung.

Am Podium:

  • Philipp König, Geschäftsführer kronehit

  • Markus Breitenecker, ehemals Vorstandsmitglied ProSiebenSat.1 Media SE

  • Heinz Lederer, Vorsitzender des ORF Stiftungsrats

  • Henrike Brandstötter, NEOS-Sprecherin für Medien, Frauen und Gleichbehandlung

Moderation: Anna Thalhammer, profil, Anna Wallner, Die Presse und Martin Gebhart, KURIER

Wo: MQ Libelle im MuseumsQuartier Wien

Wann: Mittwoch, den 18. März 2026, Einlass ab 17:30 Uhr, Beginn der Diskussion um 18:30 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung unter https://www.kurier-events.at/de/orf ist erforderlich.

Rückfragen & Kontakt

ALBA Communications
Petra Roth
Telefon: + 43 664 6129223
E-Mail: [email protected]
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