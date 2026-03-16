- 16.03.2026, 16:00:03
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KURIER LIVE am 18.3.: Ist der ORF noch zu retten? Der Küniglberg zwischen Macht, Intrige und Dauerkrise
Diskussionsveranstaltung mit Heinz Lederer, Philipp König, Markus Breitenecker und Henrike Brandstötter
Vorwürfe von Machtmissbrauch, interne Grabenkämpfe, Reformstau und politische Einflussnahme: Der ORF steht wie nie zuvor in der Kritik einer staunenden Öffentlichkeit. Wie unabhängig kann Österreichs öffentlich-rechtlicher Rundfunk noch arbeiten – und wie wird er zukunftsfit?
Am kommenden Mittwoch, 18. März, laden KURIER, Die Presse, Kleine Zeitung und profil zu einer hochkarätig besetzten Diskussionsveranstaltung.
Am Podium:
Philipp König, Geschäftsführer kronehit
Markus Breitenecker, ehemals Vorstandsmitglied ProSiebenSat.1 Media SE
Heinz Lederer, Vorsitzender des ORF Stiftungsrats
Henrike Brandstötter, NEOS-Sprecherin für Medien, Frauen und Gleichbehandlung
Moderation: Anna Thalhammer, profil, Anna Wallner, Die Presse und Martin Gebhart, KURIER
Wo: MQ Libelle im MuseumsQuartier Wien
Wann: Mittwoch, den 18. März 2026, Einlass ab 17:30 Uhr, Beginn der Diskussion um 18:30 Uhr.
Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung unter https://www.kurier-events.at/de/orf ist erforderlich.
Rückfragen & Kontakt
ALBA Communications
Petra Roth
Telefon: + 43 664 6129223
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.albacommunications.at
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