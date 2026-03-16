KURIER LIVE am 18.3.: Ist der ORF noch zu retten? Der Küniglberg zwischen Macht, Intrige und Dauerkrise

Wien (OTS) -

Vorwürfe von Machtmissbrauch, interne Grabenkämpfe, Reformstau und politische Einflussnahme: Der ORF steht wie nie zuvor in der Kritik einer staunenden Öffentlichkeit. Wie unabhängig kann Österreichs öffentlich-rechtlicher Rundfunk noch arbeiten – und wie wird er zukunftsfit?

Am kommenden Mittwoch, 18. März, laden KURIER, Die Presse, Kleine Zeitung und profil zu einer hochkarätig besetzten Diskussionsveranstaltung.

Am Podium:

Philipp König , Geschäftsführer kronehit

Markus Breitenecker , ehemals Vorstandsmitglied ProSiebenSat.1 Media SE

Heinz Lederer , Vorsitzender des ORF Stiftungsrats

Henrike Brandstötter, NEOS-Sprecherin für Medien, Frauen und Gleichbehandlung

Moderation: Anna Thalhammer, profil, Anna Wallner, Die Presse und Martin Gebhart, KURIER

Wo: MQ Libelle im MuseumsQuartier Wien

Wann: Mittwoch, den 18. März 2026, Einlass ab 17:30 Uhr, Beginn der Diskussion um 18:30 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung unter https://www.kurier-events.at/de/orf ist erforderlich.