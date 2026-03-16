Petition zeigt Wirkung: Salzburger Landtag beschließt Schritte für bessere Unterstützung bei ungeplanter Schwangerschaft

Salzburg (OTS) -

Die #fairändern-Petition sieht unter anderem vor, Ursachen und Entscheidungsfaktoren von Schwangerschaftsabbrüchen wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Zudem sollen Frauen künftig besser über bestehende Beratungsangebote, finanzielle Unterstützungen und soziale Hilfen informiert werden. Auch Alternativen wie Adoption und Pflegeelternschaft sollen stärker berücksichtigt werden.

Experte Dr. Florian Baumgartner erklärt: „Die Zahlen der Abtreibungen in Salzburg liegen seit 20 Jahren konstant bei 700–900 pro Jahr. Es muss geprüft werden, welche Unterstützung Frauen brauchen, damit eine unerwartete Schwangerschaft nicht zwangsläufig in einer Abtreibung endet.“

Die Initiatorinnen der Petition begrüßen die Annahme des Antrags: „Die Umsetzung dieser Petition ist ein wichtiges Signal. Viele Menschen haben sich in den vergangenen Monaten engagiert und Unterschriften gesammelt – dieses Engagement führt nun zu konkreten politischen Schritten.“

Die Petition wurde im Salzburger Landtag angenommen und in einen Entschließungsantrag überführt. Link zum gesamten Text mit weiteren Zitaten und Bildern: https:fairändern.at/petition-erfolgreich/