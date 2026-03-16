Vizekanzler und Kulturminister Babler zum Ableben von Alfred Noll

Wien (OTS) -

Mit großer Bestürzung reagiert Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler auf den Tod von Alfred Noll: „Alfred Noll war nicht nur ein juristischer und kunstaffiner, sondern auch ein zutiefst politischer Kopf. Seine Arbeit hatte stets einen gesellschaftspolitischen Anspruch: Die Wahrung der Menschenrechte, eine freie Gesellschaft und eine lebendige Diskussionskultur waren die Leitlinien seines juristischen und politischen Lebens – Werte, die wir miteinander teilen. Nolls viel zu früher Tod hinterlässt eine Leerstelle in der österreichischen Zivilgesellschaft. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner hinterbliebenen Familie.“

Alfred Noll erhielt den Österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik im Jahr 2016 für seine umfassende und kritische publizistische Tätigkeit. Als Generalsekretär des Produzentenverbands Film Austria setzte sich Alfred Noll jahrzehntelang für den österreichischen Film ein. Mit Vehemenz forderte er regelmäßig ernsthafte Diskussionen zur Struktur der heimischen Filmförderung, zum Öffentlich-Rechtlichen-Rundfunk, aber auch zu Kulturpolitik im Allgemeinen. Als Medienrechtsexperte engagierte er sich stets am Schnittpunkt von Medienrecht und Menschenrechte.