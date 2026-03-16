The Social Hub präsentiert neu gestalteten Co-Working-Space in Wien

Wien (OTS) -

Das Hybridhotel The Social Hub freut sich, seinen neu gestalteten Co-Working-Space in Wien zu präsentieren und lädt am 18. März 2026 von 17.30 bis 19.30 Uhr zum Afterwork-Get-together (Anmeldung für Pressevertreter:innen unter [email protected]). Mit fast 150 neuen Arbeitsplätzen auf knapp 1.200 Quadratmetern, Gemeinschaftsküche, Lounge, flexiblen Meetingräumen und im Abo inkludiertem, rund um die Uhr geöffnetem Fitnessstudio bietet der neue Co-Working-Space in der Nordbahnstraße 47 nicht nur optimale Arbeitsbedingungen, sondern darüber hinaus attraktive Angebote für Freizeit und Feierabend.

Das Angebot des mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifizierten Hauses reicht von Tagespässen für flexible Workspaces über eigene Arbeitsplätze bis zu fixen Büroeinheiten und beinhaltet außerdem regelmäßige Community Events sowie Ermäßigungen auf Nächtigungen in den mehr als zwanzig europäischen Hubs.

Die 2012 von Charlie MacGregor gegründete Hospitalitymarke The Social Hub verbindet klassische Hotelaufenthalte mit gemeinschaftsorientierten Erlebnissen für Gäste, Co-Workers und Locals und definiert so die Rolle von Hotels in Städten neu.