  • 16.03.2026, 14:32:03
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PBZ Weitra mit „Tut gut!“-Gütesiegel für die silberne Vitalküche ausgezeichnet

LR Kasser: Gesunde Ernährung in Pflegeeinrichtungen

St. Pölten (OTS) - 

Das Pflege- und Betreuungszentrum Weitra wurde von der Initiative „Tut gut!“ erstmals mit dem Gütesiegel für die silberne Vitalküche ausgezeichnet. Damit wird das Engagement des Hauses für eine ausgewogene, gesundheitsfördernde und qualitativ hochwertige Verpflegung gewürdigt. Die Auszeichnung fand im Rahmen eines Regionalabends für das gesamte Waldviertel statt.

Die Ehrung unterstreicht den hohen Stellenwert, den bewusste Ernährung im PBZ Weitra einnimmt. Gerade in einer Pflegeeinrichtung leistet gutes Essen einen wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden, zur Lebensqualität und zur Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner. Mit der silbernen Vitalküche wird sichtbar, dass im PBZ Weitra nicht nur auf schmackhafte, sondern auch auf ausgewogene und zeitgemäße Verpflegung besonderer Wert gelegt wird.

„Ich gratuliere den neun ausgezeichneten Institutionen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Gesundheitskompetenz im Bezirk Gmünd und setzen ein klares Zeichen für verantwortungsvolles Handeln“, so der zuständige Landesrat Anton Kasser. Der kaufmännische Direktor Roland Hofbauer ist stolz auf sein Team: „Die Auszeichnung mit dem silbernen Gütesiegel für die Vitalküche ist eine schöne Bestätigung für die hohe Qualität in unserem Haus. Eine ausgewogene und gute Verpflegung trägt wesentlich zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität unserer Bewohnerinnen und Bewohner bei. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dazu täglich mit großem Engagement beitragen.“

Nähere Informationen: Manuela Henebichler, Pflege- und Betreuungszentrum Weitra, Telefon 02856/ 2275, E-Mail [email protected]

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