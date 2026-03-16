  • 16.03.2026, 14:17:33
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  • OTS0109

AVISO 19.3.,10 Uhr/ Naturschutz-Areal Breitenlee: Umgestaltung startet!

Wien (OTS) - 

Das Areal des ehemaligen Verschiebebahnhofs in Breitenlee ist das 6. Natura2000-Gebiet in Wien und nun auch offizielles EU-LIFE-Projekt unter dem Namen VienNATURA: Mit der ersten Tranche der EU-Förderung starten auch die Umgestaltungsarbeiten.

Klima- und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky präsentiert am kommenden Donnerstag, den 19.3., um 10 Uhr gemeinsam mit Kooperationspartnern wie dem Naturhistorischen Museum Wien und Birdlife Österreich die ersten Schritte im neuen Renaturierungsgebiet in Breitenlee.

Bitte merken Sie vor:
Mediengespräch Umgestaltung Naturschutz-Areal Breitenlee mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky

Zeit: 19. März, 10 Uhr
Ort: Ecke Rautenweg/Schukowitzgasse, 1220 Wien
Link: https://maps.app.goo.gl/5yLjuWhAf2M7ViGV8

Anreise: 28A/85A/97A bis Ginsterweg und dann den Rautenweg entlang oder 28A bis Breitenlee Schule und dann die Schukowitzgasse entlang. Parkplatz in der Nähe.

Mediengespräch Umgestaltung Naturschutz-Areal Breitenlee mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky

Datum: 19.03.2026, 10:00 Uhr

Ort: Ecke Rautenweg/Schukowitzgasse
Link: https://maps.app.goo.gl/5yLjuWhAf2M7ViGV8
1220 Wien

Rückfragen & Kontakt

Michaela Zlamal
Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky
Telefon: +43 1 4000 81446
E-Mail: [email protected]

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[Donnerstag, 19.03.2026, 10:00]

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