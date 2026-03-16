Energiewende braucht leistbare Strompreise

Wien (OTS) -

oecolution begrüßt die Initiative von Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner für mehr Transparenz im europäischen Strommarkt. Gerade für das Gelingen der Energiewende seien leistbare und nachvollziehbare Strompreise entscheidend.

„Erneuerbarer Strom ist günstiger als fossiler Strom. Dieser Vorteil geht aber verloren, wenn fossile CO₂-Kosten auch auf den Preis für erneuerbaren Strom aufgeschlagen werden“, betont Christian Tesch, Geschäftsführer von oecolution.

Österreich habe den Ausbau erneuerbarer Energien in den vergangenen Jahren bereits deutlich vorangetrieben. Damit dieser Ausbau seine volle Wirkung entfalten könne, müssten sich die günstigen Produktionskosten von Wasser-, Wind- und Solarstrom auch stärker im Strompreis niederschlagen. Mehr Transparenz im Strommarkt sei dafür ein wichtiger Schritt.

Zugleich drängt oecolution auf schnellere Genehmigungsverfahren für den Ausbau von Wind- und Wasserkraft. Damit mehr grüne Kraftwerke rascher gebaut werden können, müssten laut oecolution die Blockademöglichkeiten von NGOs bei Projekten der erneuerbaren Energie eingeschränkt werden.