  • 16.03.2026, 13:35:02
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Bogner-Strauß: „Elektronische Fußfesseln als konsequente Ergänzung im Gewaltschutz“

Höchster Schutz für gefährdete Frauen und Kinder

Wien (OTS) - 

Anlässlich der aktuellen Diskussion sprechen sich die ÖVP Frauen für die Umsetzung elektronischer Überwachungsmaßnahmen bei Hochrisiko-Gewalttätern mit einstweiliger Verfügung infolge eines Betretungsverbots aus, wie im Regierungsprogramm und im Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen vorgesehen.

„Wer trotz Betretungsverbot eine akute Gefahr darstellt, muss konsequent kontrolliert werden. Elektronische Fußfesseln können ein wirksames zusätzliches Instrument sein, um gefährdete Frauen und Kinder besser zu schützen“, betont Juliane Bogner-Strauß.
Abschließend zeigt sich Bogner-Strauß betroffen über die jüngsten Gewalttaten: „Jeder einzelne Fall von Gewalt ist einer zu viel und erschüttert uns zutiefst. Umso mehr sind wir gefordert, alle notwendigen Maßnahmen zu setzen, damit Schutz nicht nur auf dem Papier steht, sondern in der Praxis wirkt.“

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