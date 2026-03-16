  • 16.03.2026, 13:00:34
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  • OTS0101

Klinik Favoriten: Spatenstich für neue Psychiatrie

Wiener Gesundheitsverbund erweitert psychiatrische Versorgung für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche

Wien (OTS) - 

Der Wiener Gesundheitsverbund setzt einen weiteren Meilenstein im größten Modernisierungsprogramm seiner Geschichte. Mit dem Spatenstich für die neue Psychiatrie in der Klinik Favoriten startet der Bau einer modernen Einrichtung für die psychiatrische Versorgung im Süden Wiens. Bis 2029 entstehen 120 Betten: 80 für Erwachsene sowie erstmals am Standort 40 für Kinder und Jugendliche. Der Neubau vereint auch Ambulanzen, Tageskliniken, eine Heilstättenschule und großzügige Außenbereiche für Aktivität und Erholung.

Details zur Pressekonferenz

  • Termin: Donnerstag, 19. März 2026, 11.00 – 12.00 Uhr
  • Ort: Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien, Baufeld der neuen Psychiatrie.
    • Öffentliche Anreise: Bus 7A, Haltestelle Martin-Luther-King-Park. Eingangstor auf das Klinik-Gelände bei der Erstversorgungsambulanz benutzen und den Pressekonferenz-Beschilderungen folgen.
    • Anreise mit dem Auto: Aufgrund der angespannten Parkplatzsituation im Zuge der Bauarbeiten unbedingt in der Parkgarage oder außerhalb des Klinik-Geländes parken. An der Beschilderung zur Erstversorgungsambulanz orientieren.
    • Der aktuelle Lageplan der Klinik Favoriten ist hier zu finden:

https://klinik-favoriten.gesundheitsverbund.at/lageplan/

Sprecher*innen:

· Peter Hacker (Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport)

· Evelyn Kölldorfer-Leitgeb (Generaldirektorin Wiener Gesundheitsverbund)

· Silvia Riepl (Pflegedirektorin Klinik Favoriten)

· Kurt Stastka (Vorstand Psychiatrische Abteilung Klinik Favoriten)

· Michael Lischent (Geschäftsführer Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH)

Im Anschluss an die Pressekonferenz besteht die Möglichkeit für Einzelinterviews.

Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected].

Bildmaterial auf Anfrage. Fotograf vor Ort.

Service-Link:

Bauprojekte des Wiener Gesundheitsverbundes:

https://bauprojekte.gesundheitsverbund.at/

Rückfragen & Kontakt

Wiener Gesundheitsverbund - Unternehmenskommunikation, Bauprojekte
Region Süd
Michael Stadler
Telefon: +436645274454
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bauprojekte.gesundheitsverbund.at

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