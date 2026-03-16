China-Rekord: Bis zu 546.000 sahen den GP von Schanghai live in ORF 1

Wien (OTS) -

Die Formel-1-Fans konnten es offenbar nicht mehr erwarten, bis die Saison mit dem neuen Reglement und den damit verbundenen spannenden Überholmanövern auch im ORF startet: Bis zu 546.000 ließen sich gestern, am 15. März 2026, den GP von Schanghai um 8.00 Uhr via ORF 1 nicht entgehen, im Schnitt waren 515.000 bei 58 Prozent Marktanteil (61 bzw. 75 Prozent in den jungen Zielgruppen) mit Ernst Hausleitner und Alexander Wurz live dabei. Damit war das gestrige Rennen der bisher meistgesehene China-GP im ORF.

Weiter geht es mit Formel 1 live im ORF nach der Absage der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien am 3. Mai in Miami.

Auch die ORF-Videostreams vom Großen Preis von China wurden vom Publikum sehr intensiv genutzt. Die Live-Streams und Videos-on-Demand erzielten bisher in Österreich insgesamt 19 Millionen Nutzungsminuten, 1,3 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und 384.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). Besonders stark war trotz der frühen Uhrzeit der Live-Stream des Rennens mit einer Durchschnittsreichweite von 60.000. Auf ORF ON sind alle Streams der ORF-Sendungen und -Übertragungen im Rahmen einer Videokollektion auch weiterhin verfügbar (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).