Volkshilfe zum internationalen Tag der Sozialen Arbeit (17.3.): Kürzungen im Bereich der Sozialen Arbeit verursachen hohe Folgekosten

Wien (OTS) -

„Sozialarbeiter*innen sind Stützen unserer Gesellschaft. Sie kümmern sich um Kinder, um Jugendliche und um Menschen, die in Krisen geraten sind, die in Armut leben oder in Lebenslagen gelandet sind, aus denen es keinen Ausweg mehr zu geben scheint. Mit ihrer Arbeit leisten sie zudem einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt" , beschreibt Judith Ranftler, Geschäftsleitung Volkshilfe Österreich, zentrale Aufgaben, die die Berufsgruppe leistet.

Mit ihrer Expertise bekämpft die Berufsgruppe der Sozialen Arbeit Benachteiligungen und vertritt Menschen auch anwaltschaftlich. Sozialarbeiter*innen unterstützen Menschen nicht nur individuell, sondern setzen sich gemeinsam mit ihnen für bessere gesellschaftliche Rahmenbedingungen ein. Sie bringen Erfahrungen aus der Praxis in die öffentliche Debatten ein, zeigen Missstände auf und fordern soziale Rechte ein. Damit sorgen sie für soziale Gerechtigkeit und sind eine tragende Säule der Demokratie.