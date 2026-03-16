Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Am Mittwoch, 18. März, lädt die Jeunesse Horn ab 16 Uhr im Kunsthaus Horn zum Familienkonzert „Brasilien, das Land meiner Träume“, das Kindern zwischen vier und zehn Jahren ein spielerisches Kennenlernen verschiedener Instrumente, Rhythmen, Lieder und Tänze ermöglicht. Ab 19.30 Uhr bringt dann das aus Südtirol stammende SAGS Quartet unter dem Titel „Boulangerie“ Gabriel Faurés Pavane für Chor und Orchester op. 50, die Suite „Aus Holbergs Zeit“ op. 40 von Edvard Grieg, „Mishima / Closing“ von Philip Glass, „Petit Quatuor“ von Jean Françaix, Samuel Barbers Adagio for Strings op. 11/2, die symphonische Dichtung „Danse macabre“ g-moll op. 40 von Camille Saint-Saëns, „16 Walzer“ op. 39 von Johannes Brahms und drei Préludes von George Gershwin zu Gehör. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02982/2426, e-mail [email protected] und www.jeunesse.at.

Am Mittwoch, 18. März, widmet sich auch die Sopranistin Miriam Kutrowatz, begleitet von Andreas Fröschl am Klavier, ab 19.30 Uhr im Stadttheater Wiener Neustadt in einem Liederabend „Frauenfiguren“ in Kompositionen von Franz Schubert, Hugo Wolf und Richard Strauss. Am Samstag, 21. März, folgt ab 19.30 Uhr das Programm „Gulda & Mozart“ des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich unter Fabien Gabel, das neben Friedrich Guldas Konzert für Violoncello und Blasorchester sowie Wolfgang Amadeus Mozarts „Linzer“ Symphonie C-Dur KV 425 auch Erich Urbanners „Konzertante Formen“ für Orchester zur Aufführung bringt; Solist ist Jaemin Han am Violoncello. Zudem tritt das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich am Dienstag, 24. März, um 11 Uhr in einer ab einem Alter von zehn Jahren empfohlenen Schulvorstellung mit Musik von John Williams, Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauss, Gustav Holst u. a. eine „Space Mission“ an (Anmeldungen unter e-mail [email protected]). Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail [email protected] und www.stadttheater-wn.at.

Die diesjährige Jubiläumsausgabe der „Loisiarte“ im Loisium in Langenlois steht von Donnerstag, 19., bis Sonntag, 22. März, zum 20. Geburtstag der Konzertreihe unter dem Motto „Connected“ ganz im Zeichen einer Gegenüberstellung der Werke von Pēteris Vasks und Antonín Dvořák. Bei einem Kinderkonzert stehen überdies „Pfoten, Fell und Hörner – Ausgewählte Tiergeschichten mit Musik" auf dem Programm. Gestaltet wird die „Loisiarte 2026“ u. a. von Christian und Nicolas Altenburger, Christopher Hinterhuber, Mio Moser, Patrick Demenga, dem Arnold Schoenberg Chor sowie im literarischen Part von Julia Stemberger und Joseph Lorenz. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02734/3450, e-mail [email protected] und www.loisiarte.at.

„Decisions We Make“ stehen am Donnerstag, 19. März, in der „babü” in Wolkersdorf im Mittelpunkt, wo das András Dés Quartet ein Album Release Concert seines zeitgenössischen Jazz mit freien Improvisationen verbindenden Programms gibt. „Is was gwesn?“ fragt dann am Samstag, 21. März, Wiener Blond im Trio und betrachtet in dieser Vorpremiere textlich und musikalisch das Spazierengehen. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0664/1413601, e-mail [email protected] und www.babue.com.

„Saite an Seite“ begleiten Wolfram Geyer (Rezitation) und Christian Spielauer (Akustikgitarre) am Freitag, 20. März, ab 19 Uhr in der Schlosskapelle von Walpersdorf unter dem Titel „Triumph und Tragödie“ eine musikalisch-literarische Reise zu Menschen und ihren Schicksalen. Eintritt: freie Spenden zugunsten des Kulturvereins Schloss Walpersdorf; nähere Informationen und Anmeldungen unter 0677/61969242, e-mail [email protected] und www.schlosskonzerte-walpersdorf.at.

Ebenfalls am Freitag, 20. März, unternehmen Miss B & the Hotshots ab 19.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach mit bekannten Nummern und eigenen Songs einen Streifzug durch den Blues. Nähere Informationen und Karten unter 02572/3955, e-mail [email protected] und www.altesdepot.at.

Lieder und Anekdoten, die sowohl zum Nachdenken als auch zum Schmunzeln anregen, präsentieren „Alfreds Erzählungen“ von und mit Alfred Vorisek am Freitag, 20. März, ab 19.30 Uhr im Schloss Fischau. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 0664/4418770, e-mail [email protected] und www.schloss-fischau.at.

Das diesjährige Festival „Imago Dei“ im Klangraum Krems Minoritenkirche setzt sein Programm am Freitag, 20. März, ab 19 Uhr mit „Piano Canción“ fort: Der argentinische Gitarrist und Sänger Alejandro Guyot sowie die Pianistin Elbi Olalla präsentieren dabei Tangos von den 1920er-Jahren bis heute, eigene Stücke und Coverversionen. Zur Einstimmung auf den Abend liest Una Nowak Texte von José Luis Borges u. a.; begleitet wird das Konzert vom Tanzpaar Marcelo Atria und Fanni Laurinyecz. Am Sonntag, 22. März, folgt ab 18 Uhr die Uraufführung des musikalischen Szenarios „Frühling. Leeres Land.“ von Wolfgang Sauseng und Elisabeth Vera Rathenböck zum 100. Geburtstag Ingeborg Bachmanns. Das Werk basiert auf ihrer frühen Erzählung „Die Karawane und die Auferstehung“ aus dem Jahr 1949 und entstand als Kompositionsauftrag des Chorus Sine Nomine, der es unter der Leitung von Johannes Hiemetsberger gemeinsam mit dem Mobilis Saxophonquartett und fünf Gesangs-Solistinnen und -Solisten auch zu Gehör bringen wird. Vor dem Konzert gibt es ein Gespräch mit Wolfgang Sauseng und Elisabeth Vera Rathenböck. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908033, e-mail [email protected] und www.imagodei.at.

Im Cinema Paradiso St. Pölten lässt das Triolino-Konzert „Zischen und Blasen“ der Jeunesse am Freitag, 20. März, ab 14 und 15.15 Uhr für ein junges Publikum zwischen drei und acht Jahren träumerische Klänge eines Saxophon-Quartetts hören. Im Cinema Paradiso Baden wiederum spielt das Maurizio Geri Swingtett am Dienstag, 24. März, ab 20 Uhr Swing Manouche all‘Italiana im Stil Django Reinhardts. Nähere Informationen und Karten für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten bzw. für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Im Schloss Kottingbrunn interpretieren Austrokrat, Lakai und die Hofkapelle rund um Hennes und Dominik Sommer am Freitag, 20. März, Lieder von Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich, Georg Danzer und anderen Austropop-Größen. Am Samstag, 21. März, gastiert dann das nabum beatfactory stageproject featuring Billy Konate mit Djembe-Rhythmen, afrikanischen Percussion-Instrumenten, mehrstimmigem Gesang und Tanzchoreografien in Kottingbrunn. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02252/74383, e-mail [email protected] und www.kulturszene.at.

Im Kulturbahnhof Altenmarkt-Thenneberg spielt das radio.string.quartet am Freitag, 20. März, „Aero – four seasons“, eine von der Idee und dem formalen Aufbau Antonio Vivaldis inspirierte, eigene Interpretation der Luft des Frühlings und des Sommers. Am Sonntag, 22. März, vereint dann das Duo Hulin – Stefan Huber und Philipp Lingg – Dialektpoesie, Pop und Volksmusik. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; Eintrittspreis nach freiem Ermessen. Nähere Informationen unter e-mail [email protected] und www.kultur-bahnhof.eu.

Unter dem Motto „My Favorite Songs“ präsentieren Simone Kopmajer und die Lungau Big Band am Samstag, 21. März, ab 20 Uhr in der in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk sowohl eigene Kompositionen als auch Klassisches aus dem „Great American Songbook“ in neuen Arrangements. Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.wachaukulturmelk.at.

Ebenfalls am Samstag, 21. März, starten The Ridin Dudes um 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Hirschbach „In Concert" eine emotionale Rock’n‘Roll-Reise. Nähere Informationen und Karten unter 0664/9202792, e-mail [email protected] und www.kultur-hirschbach.com.

„Augen auf und durch“ nennen Yasmo und die Klangkantine ihr neues Programm zwischen lyrischem Hip-Hop und dem Klang einer Jazz-Bigband, mit dem das Ensemble in kleiner Besetzung am Samstag, 21. März, ab 19.30 Uhr in der Kleinkunstbühne Truckerhaus in Gutenbrunn zu Gast ist. Nähere Informationen und Karten unter 0664/3728912, e-mail [email protected] und www.truckerhaus.at.

Am Samstag, 21. März, laden auch die Chorszene Niederösterreich und die Gumpoldskirchner Spatzen zu einem Kinder- und Jugendchorwochenende nach Gumpoldskirchen, wo die teilnehmenden Chöre im Festsaal Gumpoldskirchen auch gemeinsam ein Abschlusskonzert bestreiten. Nähere Informationen unter e-mail [email protected] und [email protected] bzw. www.chorszenenoe.at.

Unter dem Motto „Klassik meets Musical“ absolviert das Bezirksblasorchester (BBO) des NÖBV | Bezirk Baden – Mödling – Wiener Neustadt diese Woche zwei Konzertauftritte: Am Samstag, 21. März, ab 19.30 Uhr im Casino Baden und am Sonntag, 22. März, ab 16 Uhr im Stadtsaal Traiskirchen (Eintritt: freie Spende) sind dabei Werke der klassischen und traditionellen Blasmusik von Johann Strauss, Johannes Brahms, Giuseppe Verdi, Franz von Suppé, Franz Lehár und Julius Fučík ebenso zu hören wie Musicals-Highlights aus „Wicked“, „West Side Story“, „Les Misérables“, „Das Phantom der Oper“ und „Tanz der Vampire“. Nähere Informationen und Karten für Baden unter 02252/44496-444, e-mail [email protected] und www.ccb.at; nähere Informationen für Traiskirchen unter 02252/508521-10 und e-mail [email protected] bzw. www.bagbaden.at.

Das traditionelle Josefifest der ARGE Panoramahöhenweg macht heuer in Windhag bei Waidhofen an der Ybbs Station und bietet am Sonntag, 22. März, ab 9 Uhr einen Gottesdienst, einen Frühschoppen und das Josefischnapsen. Musikalisch begleitet wird der Tag von der Josefikapelle, einer ausschließlich aus Musikerinnen und Musikern mit den Vornamen Josef, Josefine oder Josefa gebildeten Formation. Nähere Informationen bei der Eisenstraße Niederösterreich unter 07482/20440, e-mail [email protected] und www.eisenstrasse.mostviertel.at.

Am Tag nach seinem Konzert in Wiener Neustadt, am Sonntag, 22. März, ist das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Fabien Gabel gemeinsam mit Jaemin Han am Violoncello mit „Gulda & Mozart“ (Friedrich Guldas Konzert für Violoncello und Blasorchester, Wolfgang Amadeus Mozarts „Linzer“ Symphonie C-Dur KV 425 und Erich Urbanners „Konzertante Formen“ für Orchester) auch zu Gast im Stadttheater der Bühne Baden. Beginn ist um 15 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02252/22522, e-mail [email protected] und www.buehnebaden.at.

Schließlich bestreitet Marko Simsa am Montag, 23. März, ab 9 und 10.30 Uhr im Theater Forum Schwechat unter dem Motto „Vivaldi für Kinder“ für Kinder zwischen vier und zehn Jahren Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ mit Vogelstimmen, Donnerschlag und schlafenden Hirten. Nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail [email protected] und www.forumschwechat.com.