  • 16.03.2026, 12:26:02
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Chancenbonus bringt gezielt mehr Unterstützung für Wiens Schulen

Wien (OTS) - 

Mit der heutigen Präsentation der Schulen, die künftig vom Chancenbonus profitieren, startet eine zentrale Reform für mehr Chancengerechtigkeit im Bildungssystem. Der Chancenbonus bringt zusätzliche Unterstützung genau dorthin, wo Schulen vor besonders großen sozialen und sprachlichen Herausforderungen stehen.

„Wir haben diese gezielte Unterstützung für Schulen jahrelang gefordert und jetzt wird sie auch umgesetzt. Der Chancenbonus sorgt dafür, dass zusätzliche Ressourcen genau dort ankommen, wo sie im Schulalltag in Wien am dringendsten gebraucht werden“, betont Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling.

Wien ist als einzige Millionenstadt Österreichs mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Gerade deshalb ist es entscheidend, Schulen dort stärker zu unterstützen, wo die Anforderungen besonders hoch sind. In Wien profitieren 228 Schulen vom Chancenbonus, der zusätzliche personelle Unterstützung und bessere Rahmenbedingungen ermöglicht.

„Der Chancenbonus ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Bildungsgerechtigkeit. Wenn Schulen dort mehr Unterstützung bekommen, wo die Herausforderungen am größten sind, profitieren am Ende alle Kinder. Deshalb gehen wir diese Aufholjagd in der Bildung mit großen Schritten an. Unsere Pädagoginnen und Pädagogen leisten jeden Tag Großartiges. Sie begleiten Kinder mit unterschiedlichsten Voraussetzungen und sorgen dafür, dass Bildung Chancen eröffnet. Dieses Engagement verdient große Anerkennung und genau deshalb ist es so wichtig, dass sie mit dem Chancenbonus nun zusätzliche Unterstützung an ihrer Seite bekommen“, so Emmerling.

Rückfragen & Kontakt

Marko Knöbl
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
Telefon +43 1 4000 83203
E-Mail: [email protected]

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