- 16.03.2026, 12:00:03
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- OTS0091
Termine am 17.März in der Rathauskorrespondenz
- 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt (2., BRG/BORG Lessinggasse, Lessinggasse 14, UG 1, Mehrzwecksaal)
(Schluss)
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