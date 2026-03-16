hobex Wintersaison 2025/2026 zeigt: Internationale Gäste bringen Kaufkraft, deutlicher Trend zum digitalen Bezahlen

Salzburg (OTS) -

Internationale Gäste aus Fernmärkten sorgen in der Wintersaison 2025/26 in Österreich für die höchsten Umsätze. Gäste aus den USA, Australien und Skandinavien sorgen für überdurchschnittliche Zuwächse – und deutlich höhere Ausgaben pro Aufenthalt. Gleichzeitig verlagert sich der Verkauf von Skitickets und Verleihangeboten spürbar in Richtung E-Commerce und Self Service. Das zeigt die aktuelle Analyse aggregierter und anonymisierter Kartentransaktionen von hobex, die heuer erstmals gemeinsam mit dem Österreichischen Handelsverband publiziert wird. hobex ist heimischer Qualitätsanbieter für Bezahllösungen in Handel, Dienstleistung und Tourismus und marktführender Payment-Anbieter für Hotellerie, Gastronomie und Bergbahnen in Österreich >>



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