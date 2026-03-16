Abschluss an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Baden

St. Pölten (OTS) -

Kürzlich nahmen die Absolventinnen und Absolventen der Ausbildung zur Pflegeassistenz (PA) der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Baden ihre Abschlusszeugnisse entgegen. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betonte ihrer Festrede: „Der Abschluss der Pflegeausbildung ist nicht nur ein bedeutender Meilenstein im Berufsleben der Absolventinnen und Absolventen, sondern zugleich ein wesentlicher Beitrag zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung unserer Gesellschaft. Mit ihrem Engagement und ihrer fachlichen Kompetenz tragen sie maßgeblich zur Qualität der Pflege in unserem Land bei. Ich gratuliere herzlich und wünsche für den weiteren beruflichen Weg viel Erfolg und alles Gute.“

Elisabeth Bräutigam, Vorständin der NÖ Landesgesundheitsagentur, betonte, wie wichtig es sei, die Qualität der Versorgung für Patientinnen und Patienten laufend zu verbessern und auf hohem Niveau weiterzuentwickeln.

Die interimistische Schuldirektorin Petra Leitner gratulierte: „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Absolventinnen und Absolventen im Rahmen der einjährigen Ausbildung auf ihre zukünftige berufliche Tätigkeit vorbereiten durften. Zum verdienten Abschluss und für den Einstieg in den Beruf wünschen wir ihnen alles erdenklich Gute.“

Die Ausbildungsmöglichkeiten in der Pflege sind vielfältig. Die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Baden bietet die Ausbildung zur Pflegefachassistenz (PFA; zweijährig) und Pflegeassistenz (einjährig) sowie das zweite Ausbildungsjahr für PFA. Ab August 2026 startet der erste Lehrgang Pflegeassistenz auch als Teilzeitausbildung. Alle weiteren Ausbildungen starten im September 2026.

Nächste Info-Termine der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Baden – Online:

Mittwoch, 29. April 2026, 17 Uhr

Dienstag, 09. Juni 2026, 16 Uhr

Infos unter www.pflegeschulen-noe.at

Weiter Informationen bei Gudrun Wittmann, BA, MSc, Landesklinikum Baden-Mödling, Tel.: +43 (0) 676 858 55 31540, [email protected], [email protected]