„Gurus, Globuli, Wunderheiler“: „Dok 1“-Gastmoderatorin Nora Zoglauer taucht ein in „Das Geschäft mit der Hoffnung“

Wien (OTS) -

In einem überlasteten Gesundheitssystem, in dem sich viele Patientinnen und Patienten nicht mehr wahrgenommen fühlen, suchen immer mehr Menschen Hilfe in esoterischen Heilsversprechen – von harmlos bis potenziell tödlich. Die Branche boomt: Immer mehr Wunderheiler:innen und Gurus bieten ihre Dienste an. „Dok 1“-Gastmoderatorin Nora Zoglauer, bekannt aus der ORF-Sendung „Am Schauplatz“, war selbst lange von Migräne geplagt und erfolglos mit Globuli behandelt worden. In der aktuellen „Dok 1“-Ausgabe „Gurus, Globuli, Wunderheiler – Das Geschäft mit der Hoffnung“ taucht sie am Mittwoch, dem 18. März 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON ein in die Welt derer, die mit der Hoffnung anderer Geld verdienen.

Denn die meisten alternativen Heilungsangebote kosten Geld – mal mehr, mal weniger. Und manchmal werden selbst todkranken Menschen Unsummen für falsche Versprechen abgeknöpft. So trifft Nora Zoglauer eine Frau, deren schwer an Krebs erkrankte Cousine 22.000 Euro an einen selbsternannten Krebsheiler aus Niederösterreich zahlte – für Sitzungen in einer unterirdischen Metallkugel, in der Krebszellen angeblich den Befehl zum Selbstmord erhalten. Und sie spricht mit der Witwe Evelyn S., deren Mann nach einer intravenös verabreichten Alchemisten-Tinktur starb.

Zoglauer trifft auch auf den Profi-Rollstuhltennisspieler Nico Langmann, dessen Eltern seine Querschnittlähmung nicht akzeptieren wollten. 15 Jahre reisten sie mit ihm von Wunderheiler zu Wunderheiler. Deren Versprechen: Das Kind wird wieder gehen können. Gar nichts verspricht ein anderer Guru: Der Kroate Braco tritt nicht mit seinen Anhängerinnen und Anhängern in Kontakt – er schaut nur. Sein „gebender Blick“, sagen seine Fans, habe eine heilende Wirkung, die sich Nora Zoglauer in Marchtrenk ansieht. In Wien nimmt sie bei Lio Elfie Payer an einem schamanischen Ritual teil, und die Geistheilerin Eva Maria Wielander erzählt ihr, was es mit der energetischen Wirbelsäulenaufrichtung auf sich hat.

Was viele Angebote, ob harmlos oder gefährlich, eint: Wissenschaftliche Beweise für deren Wirksamkeit fehlen. Egal ob es dabei um die vom Gesundheitssystem legitimierte Homöopathie oder um eine sogenannte Aura-Analyse geht. Nora Zoglauer fragt nach, warum dennoch so viele Menschen daran glauben wollen – und was passiert, wenn Hoffnung zur Ware wird.